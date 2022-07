Deputado defende aprovação do crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil

O HOJE TV desta sexta-feira (15), comandado pelo jornalista Maurício Siqueira, contou com a participação do deputado federal, General Peternelli (União-SP), que votou favorável no Senado e defende a aprovação de crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil.

A medida provisória aumenta o limite de crédito consignado para os assalariados e autoriza essa modalidade de empréstimo para quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Renda Mensal Vitalícia (RMC) e o Auxílio Brasil. Após aprovação, no último dia 7, a matéria seguiu para sanção presidencial.

“Nós tivemos a aprovação do Senado dos R$ 41 bilhões e eu votei favorável a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que declara que o Brasil está em estado de emergência, até o fim deste ano, para poder fornecer um benefício a mais para essas pessoas, como, por exemplo, o Auxílio Brasil que passaria de R$ 400 para R$ 600 até dezembro”, explicou o deputado.

O texto aprovado prevê o aumento de 35% para 40% a margem consignável dos empregados celetistas, servidores públicos ativos e inativos, pensionistas, militares e empregados públicos.

Segundo Peternelli, um dos motivos de seu voto favorável diz respeito ao aumento na quantidade de pessoas que serão beneficiadas e atendidas pelo Auxílio Brasil. “Serão cerca de 1,6 milhão de famílias contempladas por este valor. O contexto é muito simples de se entender, todos nós deputados defendemos que devemos ter no Brasil um programa com maior distribuição de renda e essa possibilidade tem sempre que estar latente em todos os parlamentares”, ressaltou.

