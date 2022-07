Comandado pelo jornalista Maurício Siqueira, o HOJE TV desta quarta-feira (20) contou com a participação de Telma Cardia que, atualmente, é presidente licenciada do Sindicato dos Frentistas e da ONG Mulheres em Ação.

Pré-candidata à deputada estadual pelo Solidariedade, ela explanou sobre as dificuldades enfrentadas por quem almeja um cargo político. “É muito difícil principalmente quando não se tem familiares ou indicação de alguém conhecido no meio. Nesse caso, é preciso andar muito, pedir ainda mais para que a população te escute falar de tudo aquilo que se tem de experiência e do que você realmente deseja fazer pela cidade dentro da política”, afirmou.

No entanto, segundo ela, muitas pessoas têm uma visão de que é fácil realizar uma campanha. “É mais complicado do que se pode imaginar. Algumas pessoas só querem saber do dinheiro e não do candidato. Mas, nós precisamos falar como está a situação do nosso país, do estado e município, só que a população, em sua maioria, não tem muita paciência para ouvir. Sempre é preciso levar a nossa mensagem, as nossas informações sobre o que está acontecendo, quais são os projetos que foram votados, inclusive contra os trabalhadores e as mulheres”, ressaltou.

Em sua vida política, Telma segue representando os trabalhadores e as mulheres que, segundo ela, vêm sofrendo ataques. “Nós decidimos que, apesar de eu não querer mais, não poderia fugir da batalha e por isso aceitei ser pré-candidata”, disse.

Em 2012, Telma foi candidata a vice-prefeita em Guarulhos pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) na chapa com Carlos Roberto (PSDB) e também exerceu cargo de secretária de Trabalho no município em 2017.

O programa vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 9h, e pode ser acessado através do Facebook (guarulhoshoje), Youtube (HOEJ TV) ou pelo site www.guarulhoshoje.com.br.