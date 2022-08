Guarulhos inicia vacinação de crianças de 4 anos com a primeira dose de Coronavac a partir desta quinta-feira

A partir desta quinta-feira (18) as crianças com quatro anos começarão a ser imunizadas com a primeira dose da vacina Coronavac, contra a covid-19, que estará concentrada em 41 polos de vacinação para evitar o desabastecimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Guarulhos.

Com isso, pais e responsáveis por crianças dessa faixa etária devem levá-las ao Ambulatório da Criança (rua Osvaldo Cruz, 151, Centro) ou a uma das seguintes UBS: Flor da Montanha, São Ricardo, Parque Cecap, Vila Fátima, Itapegica, Ponte Grande, Tranquilidade, São Rafael, Rosa de França, Palmira, Continental, Cambará, Recreio São Jorge, Cabuçu, Acácio, Primavera, Cidade Martins, Taboão, Vila Rio de Janeiro e Morros, localizadas nas regiões Centro e Cantareira.

Já nas regiões São João / Bonsucesso e Pimentas / Cumbica as UBS com a Coronavac são Bananal, Haroldo Veloso, Nova Bonsucesso, Carmela, Presidente Dutra, Inocoop, Soberana, Santa Paula, Marcos Freire, Jacy, Cumbica II, Uirapuru, Nova Cumbica, Cummins, Dona Luiza, Jurema, Dinamarca, Piratininga, Jandaia e Nova Cidade. Os endereços das unidades podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.

Quem pode receber a dose de Coronavac nos polos

As doses de Coronavac seguem disponíveis nos 41 polos também para as crianças acima de cinco anos que iniciaram a vacinação contra a covid-19 com esse imunobiológico, bem como para gestantes, que só podem receber a dose desse imunizante ou da Pfizer. Para receber a segunda dose é necessário ter tomado a primeira há pelo menos 28 dias e apresentar documento com foto e comprovante de vacinação.

Além disso, desde o dia 27 de julho a primeira dose está disponível para indígenas entre três e quatro anos nas UBS Cabuçu, Soberana e Marcos Freire.