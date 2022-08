Guarulhos promove a Feira dos Povos indígenas neste domingo no Bosque Maia

A Prefeitura de Guarulhos promove neste domingo (21), a partir das 12h, a Feira dos Povos Indígenas no Bosque Maia (avenida Paulo Faccini, s/nº, Centro). A programação é aberta à população e inclui apresentações culturais, cantos e danças indígenas, exposição e venda de artesanatos, de comidas típicas, de produtos medicinais, além do ritual sagrado do Toré, que celebra a amizade entre aldeias distintas e realça o sentimento de grupo e de nação.

A iniciativa da administração municipal faz parte do 15º Encontro dos Povos Indígenas, cuja abertura acontece nesta sexta-feira (19), às 18h, na Aldeia Multiétnica Filhos dessa Terra, no Cabuçu.

Nos dois primeiros dias (19 e 20 de agosto) do encontro as atividades se concentrarão na aldeia multiétnica, que possui duas entradas: na avenida Benjamin Harris Hunnicutt, 4.112, e na rua Onze, em frente ao nº 36.

De acordo com o censo de 2010, Guarulhos abriga uma população de 1.434 indígenas distribuídos por todo o território do município. Eles pertencem a 14 povos: Pankararé, Pankararú, Wassu Cocal, Tupi, Kaimbé, Guarani, Geripanko, Guajajara, Xavante, Pataxó, Tupinambá de Olivença, Xucuru, Terena e Tabajara.

A promoção da cultura indígena da população que reside no município é o objetivo do evento coordenado pela Subsecretaria da Igualdade Racial, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com outras pastas.

Programação do 15º Encontro dos Povos Indígenas em Guarulhos

DIA 19 DE AGOSTO (SEXTA-FEIRA)

Local: Espaço Multiétnico Filhos Desta Terra, no bairro do Cabuçu (avenida Benjamin Harris Hunnicutt, 4.112, e rua Onze, em frente ao nº 36)

– Durante o dia haverá a recepção dos indígenas do Estado de São Paulo e de convidados e apresentação da aldeia

– 18h – Cerimônia de abertura na Oca Multiétnica Principal e em seguida um momento de oração com uma roda de cantorias e dança

DIA 20 DE AGOSTO (SÁBADO)

Local: Espaço Multiétnico Filhos Desta Terra

8h – Recepção dos convidados

10h – Encontro na Oca Multiétnica Principal para início das atividades do dia

– Acolhimento dos convidados (indígenas e não indígenas)

– Roda de conversa “Dos encontros, lutas e resistência dos povos indígenas”, com Awá Kuaray Wera (Tupi) na Oca principal

– Apresentação de canto e dança indígena da Aldeia Multiétnica Filhos Desta Terra

– Participação do subsecretário da Igualdade Racial de Guarulhos, Anderson Guimarães

– Apresentação de canto e dança indígena da reserva

12h – Almoço e venda de comidas típicas na cozinha comunitária da oca principal

13h – Roda de conversa “A juventude tá on! Educação e cultura”, com Mateus Werá (Mbya Guarani). Mediação: Beatriz Pankararu, no Espaço Pankararu

13h30 – Apresentação de canto e dança indígena (Mbya Guarani)

14h – Roda de conversa “A juventude tá on! Saúde e moradia”, com o Conselho Indigenista Missionário (Cimi). Mediação Beatriz Pankararu, no Espaço Pankararu

14h30 – Apresentação de canto e dança indígena (Pankararu)

15h – Fala Parente! (roda de conversa) com Zé Dantas, representante do povo Kaimbé na Reserva, no Espaço Kaimbé

– Apresentação do povo Kaimbé

15h30 – Fala Parente! (roda de conversa), com o cacique Alaíde Pankararé, no Terreiro Multiétnico

– Apresentação do Povo Pankararé

16h – Fala Parente! (roda de conversa), com Ybyrassu Máximo Wassu, no Terreiro Multiétnico

– Apresentação do povo Wassu Cocal

16h30 – Exposição e venda de artesanatos

– Pausa para socialização entre parentes e convidados

17h – Encontro na oca principal para encerramento das atividades do dia

DIA 21 DE AGOSTO (DOMINGO)

Pela manhã – Local: Aldeia Multiétnica Filhos Desta Terra – rodas de conversa na oca principal

Local: Bosque Maia (avenida Paulo Faccini, s/nº – Centro)

13h – Roda de conversa “Dos encontros, lutas e resistência dos povos indígenas”, com Awá Kuaray Wera (Tupi)

14h – Roda de conversa “A juventude tá on!”, com Mateus Werá (Mbya Guarani)

– Apresentação com o povo Mbya Guarani

15h – Roda de conversa “A juventude tá on”, com Beatriz Pankararu, Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e convidados

– Apresentação com o povo Pankararu

16h – “Fala, Parente!” (roda de conversa), com Kamuny Kariri Xocóe Akanawá Xucuru

– Apresentação com o povo Kariri Xocó e Xucuru Kariri

16h30 – “Fala, Parente!” (roda de conversa), com Ybyrassu Máximo Wassu

– Apresentação com o povo Wassu

17h – “Fala, Parente!” (roda de conversa), com o povo Pankararé

– Apresentação com o povo Pankararé

17h30 – “Fala, Parente!” (roda de conversa), com o povo Kaimbé

– Apresentação com o povo Kaimbé

18h – Encerramento com os povos indígenas