Você sabia que tem plástico na latinha de alumínio?

O plástico é algo muito presente no nosso dia-a-dia, e muitas vezes está inserido em lugares que nem imaginamos, como nas latinhas de bebidas. Muitas pessoas descobriram que o plástico é um dos componentes presentes nas latas, após alguns vídeos viralizaram nas redes sociais mostrando um plástico fino segurando o líquido da embalagem.

Surgem muitas dúvidas das pessoas quando se deparam com esse tipo de vídeo e o professor Michel Arthaud da Plataforma Professor Ferretto – plataforma 100% online, com foco no conteúdo complementar para o Ensino Médio e preparação para o Enem e vestibulares – explica como faz essa experiência “Você pega uma latinha de alumínio e lixa toda a tinta que está na parte externa e coloca em contato com a água e soda cáustica, que é uma base química forte. Com isso, a solução vai consumir somente o alumínio, mostrando que entre a bebida e o alumínio existe uma película plástica.” explica.

Essa proteção de plástico existe para que o líquido não tenha contato diretamente com o alumínio, pois o excesso desse material químico pode trazer malefícios à saúde. “Para que um refrigerante ou outra bebida não entre em contato com o alumínio, o plástico se mostra um ótimo protetor, já que vimos na experiência que a soda cáustica é uma base forte e ela reage somente no contato com o alumínio, deixando intacta a película”, diz Michel.

O Professor Michel faz um alerta sobre o uso de soda cáustica em casa: “Quando uma pessoa for desentupir a pia, ela não deve aquecer a mistura em uma panela de alumínio porque vai perder o recipiente, fazendo com que ele dissolva. Então é preciso utilizar uma vasilha plástica com a mistura, e também vale ressaltar que somente adultos com algumas precauções podem manusear a solução cáustica para que não ocorra acidentes domésticos”, finaliza o professor.