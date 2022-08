Guarulhos sobe 106 posições e atinge a classificação I no Programa Município VerdeAzul

A cerimônia de premiação aconteceu nesta terça-feira (23) no auditório da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (Sima) de São Paulo. O secretário de Meio Ambiente de Guarulhos, Abdo Mazloum, participou da premiação com a arquiteta e urbanista Juliana Moreno, interlocutora do município e responsável pelo gerenciamento das ações para o atendimento das diretivas ambientais.

Ações

Em relação à educação e à preservação do meio ambiente, dentre as ações apresentadas para a apreciação dos avaliadores do PMVA destacaram-se as oficinas de práticas sustentáveis destinadas a professores da rede municipal, bem como as ações de fiscalização realizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, principalmente nas Unidades de Conservação.

Na área da biodiversidade tiveram destaque as feiras de adoção de cães e gatos realizadas pelo Departamento de Proteção Animal e as ações do Departamento de Biodiversidade realizadas pela clínica veterinária do Zoológico Municipal quanto à recepção, ao tratamento e à reabilitação de animais silvestres feridos. Já na gestão das águas, foi apresentada a recuperação florestal da nascente que abastece o principal lago do Bosque Maia e que se tornou nascente modelo ao voltar a verter água em volume significativo.

Sobre a qualidade do ar foi relatada a implantação das ciclofaixas na cidade nos últimos tempos, contribuindo para a diminuição da circulação de veículos, que emitem gás carbônico na atmosfera.

Também fez parte da avaliação de Guarulhos a ampliação da rede de tratamento de esgoto, a arborização urbana e o plano de gestão dos resíduos sólidos, com a implantação da coleta seletiva.

PMVA

O Programa Município VerdeAzul foi criado pela Sima em 2007 com o propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e a valorização da agenda ambiental dos municípios paulistas. A participação das cidades acontece após a manifestação do interesse em aderir ao programa.

O principal objetivo do PMVA é estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo.

As ações propostas pelo programa abrangem dez diretivas norteadoras da agenda ambiental local com os seguintes temas: Município Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos.

A cada tema é atribuída uma nota, que, após somadas, definem a posição da cidade dentre os 645 municípios paulistas. A posição no ranking é resultado da avaliação das informações fornecidas pelos municípios com critérios preestabelecidos de medição e de eficácia das ações executadas.