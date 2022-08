Migrantes assistidos pela residência transitória atualizam situação vacinal

Nesta quarta-feira (24) a Residência Transitória para Migrantes e Refugiados recebeu uma equipe de enfermagem da UBS Vila Fátima para atualização vacinal de 17 adultos acolhidos pelo equipamento. O local oferece apoio e moradia para migrantes estrangeiros em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social e no momento abriga seis homens, dez mulheres e 17 crianças, todos afegãos.

Eles receberam vacinas contra influenza, hepatite e tétano, além de doses adicionais da vacina contra a covid-19. “Grande parte deles já estava com as duas primeiras doses de vacina contra o coronavírus e possuíam o comprovante. É muito importante, além do acolhimento fornecido, atender as demandas de saúde também”, comentou Fábio Cavalcante, secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, pasta responsável pelo equipamento, que é gerenciado pela Cáritas Diocesana de Guarulhos.

As 17 crianças também serão vacinadas em breve e passarão por consulta com médico pediatra. Além disso, todos estão em processo de solicitação de documentação, como o Cadastro de Pessoa Física – CPF.

Residência Transitória

O local tem capacidade para receber 27 pessoas em quartos separados para mulheres e homens, além de um específico para mães com crianças. O atendimento no local é 24 horas e os encaminhamentos são realizados pelo Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante, instalado no Aeroporto de Guarulhos, desde que o migrante seja estrangeiro com solicitação de refúgio ou visto humanitário. Apenas no 1º semestre de 2022 o posto atendeu 548 migrantes e, deles, 195 eram afegãos.