Guarulhos recebe comitiva de prefeitos argentinos

O prefeito de Guarulhos, Guti, recebeu nesta quarta-feira (24), no auditório do Paço Municipal, uma comitiva composta por prefeitos de sete cidades argentinas: Mendoza, Córdoba, General Pico, Zárate, Chascomús, San Salvador de Jujuy e San Miguel. A visita, que conta com o apoio da Fundação Universitária do Rio da Prata (FURP), tem como objetivo a troca de conhecimento e de experiência na área de tecnologia empregada pelo município em segurança pública, saneamento básico, mobilidade urbana, iluminação pública e iluminação pública.

Em sua explanação, Guti explicou que desde 2017 as dívidas da cidade foram eliminadas pela metade. O reflexo desse planejamento econômico foi sentido através de projetos de promoção à qualidade de vida para o morador do município, como as obras no que possibilitaram o fim do rodízio de água e o avanço no tratamento de esgoto, que deve ser totalmente tratado até o início de 2026. “Quando estávamos endividados, os serviços eram extremamente antigos, dizíamos que pareciam ser de eras medievais. Tivemos que priorizar muito a modernização da estrutura básica”, explicou.

A importância da visita foi ressaltada pela representante do Comitê Executivo da FURP, Tania Dasencich Nieves. “O intercâmbio fortalece as experiências dos governos locais e é importante conhecer e compartilhá-las com outros prefeitos. A FURP é uma organização que sempre estende pontes para alcançar o enriquecimento do intercâmbio entre o público e o privado”, disse.

Visita técnica

A missão internacional fez também uma visita técnica à Central de Inteligência Integrada de Guarulhos (CIIG), responsável pela fiscalização 24 horas ininterruptamente do trânsito da cidade por meio de câmaras instaladas nos principais cruzamentos. Ela emprega um novo conceito de segurança pública uma vez que conta com a integração de diversos órgãos (GCM, SAMU, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana e Defesa Civil).

Entre os objetivos da CIIG estão a segurança no trânsito, a qualidade no transporte, o uso e ocupação ordenada do solo, a prevenção de acidentes naturais em zonas de risco e o combate à criminalidade.

Integraram a comitiva os prefeitos Ulpiano Leandro Suarez (Mendoza), Martín Miguel Llaryora (Córdoba), Fernanda Alonso (General Pico), Raul Jorge (San Salvador de Jujuy), Javier Gastón (Chascomús) Jaime Nicolás Mendez Curutchet (San Miguel), Raúl Osvaldo Caffaro (Zárate); o consultor de mobilidade elétrica na América Latina e Caribe em programas de meio ambiente das Nações Unidas, Pedro Scarpinelli; e o gerente de assuntos públicos na Axion Energia, Pablo Abiad.

Tecnologia na administração pública

Os atrativos do município para investimentos como seu potencial logístico e humano, a diversidade industrial além de dados econômicos foram apresentados aos visitantes pelo secretário de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação, Jorge Taiar. O Plano de Mobilidade Urbana ficou a cargo do secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Luigi Lazzuri Neto.

Já o secretário para Assuntos de Segurança Pública, Márcio Pontes, tratou sobre as diversas tecnologias e inteligências empregadas para a gestão e o planejamento de políticas públicas em segurança e para o combate ao crime.

Por fim, o secretário das Administrações Regionais, Bruno Gersósimo, abordou ações desenvolvidas para melhoria e ampliação da iluminação pública de Guarulhos como a implantação da Parceria Público Privada (PPP) que prevê a modernização e a eficiência da iluminação pública, a telegestão e a redução do consumo de energia elétrica.

“Temos muito orgulho em poder compartilhar nossos projetos nesta missão. Somos um time sólido, que constrói para o futuro e pavimenta um caminho para que as próximas gerações possam cuidar ainda melhor da cidade”, finalizou Guti.