Contratar um corretor de imóveis pode encurtar o processo de conquista da casa própria

Durante o processo de compra ou locação de um imóvel muitas vezes surge o questionando sobre a verdadeira necessidade da contratação de alguém para cuidar de todo o processo. Acontece que, sem o auxílio de um profissional que conhece a fundo sobre toda a execução da negociação de compra, a realização de um sonho pode se tornar um pesadelo.

O corretor de imóveis é quem entende sobre todas as burocracias que envolvem as transações imobiliárias. Ou seja, quem estará pronto para auxiliar sobre qualquer dúvida tanto em relação a escolha do imóvel quanto no fechamento de contrato com o proprietário, evitando possíveis desgastes ou descontentamentos futuros por falta de experiência.

O conhecimento evita que o comprador, no momento de cansaço ou falta de tempo, acabe fechando um negócio com o valor acima da tabela, em uma região com problemas – em relação à segurança, sossego, entre outros – ou em importunações futuras, como, em caso de locação, a chance de o proprietário resolver pedir o imóvel de volta em um curto prazo após a negociação. Isso porque o estudo realizado por cada um desses profissionais faz com que possuam uma documentação necessária para indicar a melhor região, com melhor preço, avaliando detalhadamente contratos, pagamentos e prazos a serem seguidos, facilitando a mediação entre proprietário e comprador, afastando a possibilidade de golpes ou prejuízos durante a aquisição da casa ou apartamento dos sonhos.

É importante destacar, acima de tudo, que um corretor de imóveis confiável é aquele que possui o credenciamento no Conselho Regional de Corretores de Imóvel (Creci), já que o registro é fundamental para exercer a profissão.

Dia do corretor de imóveis

O Dia do Corretor de Imóveis, comemorado em 27 de agosto, é uma conquista para a classe de trabalhadores que lutou, por anos, para ter uma profissão regularizada no país. O primeiro pedido para que isso acontecesse ocorreu em 1951, com uma proposta enviada ao Congresso Nacional, que pedia a definição dos direitos e valores da profissão de forma legal.

Foi somente em 27 de agosto de 1951 que, através da lei nº 4.116, a profissão passou a ser definitivamente regularizada. A partir disso foram criados os Conselhos Regionais e Federal de Corretores de Imóveis (Creci’s). A data marca o dia da conquista dos profissionais.

E apesar da conquista, em 1978 houve a revogação da lei, após acusação de inconstitucionalidade, sendo substituída pelo decreto 6.530 em agosto de 2008.