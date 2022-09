Conselho Municipal de Assistência Social receberá inscrições de 5 a 20 de outubro

A Prefeitura de Guarulhos receberá as inscrições de representantes da sociedade civil para o Conselho Municipal de Assistência Social, gestão 2023-2025, entre os dias 5 e 20 de outubro. Os interessados devem comparecer à rua Santana do Jacaré, 84, Jardim Bom Clima, 2º andar, para se inscrever. As informações sobre o processo foram publicadas no Diário Oficial do dia 26 de agosto e a eleição acontecerá no dia 23 de novembro em local a ser definido.

Devem ser inscritos os titulares e suplentes de cada instituição, que podem ser entidades de atendimento à infância e à adolescência, instituições de promoção social, entidades da área de portadores de deficiência, área do serviço social, entidades ou associações comunitárias, entidades ou associações de doentes crônicos e/ou deficientes, sindicatos, instituições de atendimento à criança e ao adolescente e instituições de atendimento ao idoso.

Para mais informações entre em contato pelo email [email protected] ou pelo telefone (11) 2024-4288.