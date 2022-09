Setembro amarelo: o que é dependência emocional?

A campanha de conscientização pela vida ganha força com a chegada do mês de setembro. É neste período, que pautas ligadas à saúde mental são colocadas em maior evidência, em território nacional, devido a campanha do Setembro Amarelo. Para reforçar e informar a população, o Momento Saber do Sesc e Senac Goiás traz quatro edições especiais sobre a importância de cuidar da mente.

Para iniciar, a psicóloga das duas instituições, Shefânia Ferreira, irá explicar o que é dependência emocional, suas características e como ajudar uma pessoa com o apego afetivo exagerado. Confira a entrevista completa abaixo:

O que é a dependência emocional?

Shefânia Ferreira: “A associação de saúde mental latina define a dependência emocional como um conjunto de comportamentos e pensamentos que prejudicam a relação mútua e satisfatória entre duas pessoas. Ao longo da nossa criação, desde de bebezinho, a gente estabelece relações com as pessoas que nos cercam, de proteção, apoio e felicidade. Mas esse aprendizado ao longo da vida vai também influenciar a maneira a qual a gente se comporta no futuro. Quando essa dependência passa a ser de maneira excessiva, quando o indivíduo não consegue ser feliz sozinho, sempre precisa da aprovação alheia, isso é a dependência emocional.”

Quais são os tipos dessa dependência?

Shefânia Ferreira: “A dependência emocional pode acontecer de várias maneiras, na vida de um casal, entre um familiar e até mesmo entre amigos. Então a dependência emocional pode ser de vários formatos.”

Quais são os sintomas da dependência emocional?

Shefânia Ferreira: “O sintoma da dependência emocional, quando visto de fora, é muito claro de se identificar. Mas quando a pessoa está dentro daquele contexto é mais difícil que isso aconteça. Então é importante, ao menor sinal que seja, ao sentir que uma relação nossa está prejudicial ou quando uma ou mais pessoas nos dizem isso, devemos dar uma atenção especial e procurar uma ajuda profissional. As principais características de uma pessoa dependente emocionalmente envolvem por exemplo, medo de ficar sozinho, dificuldade de tomar decisões sozinho, submissão, baixa autoestima e também um ciúme excessivo, que às vezes a gente considera algo normal, banal, mas se não tratado pode se tornar até uma violência física.”

Como a dependência emocional pode ser prejudicial em nossas vidas?

Shefânia Ferreira: “A dependência emocional, esse apego exagerado afetivo, pode ser muito prejudicial às nossas relações. Buscar a opinião e validação de uma pessoa muito querida por nós, é natural e importante, só que quando isso se torna dependência, você só consegue fazer alguma coisa se tiver essa validação ou quando você só consegue se sentir feliz quando uma outra pessoa está junto, aí sim é um momento de procurar ajuda. Não é mais saudável.”

Como ajudar uma pessoa com dependência emocional?

Shefânia Ferreira: “Ajudar uma pessoa com dependência emocional nem sempre é uma tarefa fácil, porque muitas vezes ela nem percebe o quão prejudicial está sendo aquela dependência para ela. Então o caminho para várias coisas da nossa vida é o autoconhecimento. Se você não é capaz sozinho de perceber algo que está sendo falado por uma ou duas pessoas no seu convívio, busque ajuda especializada. O importante é você se conhecer, cuidar de você e ver a importância que você tem dado para o outro na sua vida.”

Confira o vídeo da entrevista completa clicando aqui.