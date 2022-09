APP de transporte para mulheres oferece motorista particular para as passageiras e sua família

Além de oferecer o serviço on demand, que é a solicitação do carro no momento do transporte como nos demais aplicativos do mercado, o app Lady Driver se destaca pelo serviço de agendamento de corridas recorrentes ou pontuais.

Com a finalidade de auxiliar e aliviar a rotina da mulher que não tem tempo de acompanhar seus familiares nas variadas atividades ao longo do dia, o app Lady Driver disponibiliza três formas de agendamento:

Lady Driver – para facilitar a rotina da passageira que utiliza frequentemente este tipo de serviço, como ir ao trabalho e voltar da faculdade.

Lady Care – oferece qualidade e atenção para a locomoção de pessoas que necessitam de um cuidado maior, seja para uma consulta médica ou compromissos do dia a dia, serviço diferenciado principalmente para as pessoas da melhor idade e PCDs (pessoas com deficiência).

Lady Kiddos – serviço de agendamento para crianças de 8 a 16 anos, é opção para usuária que visa organização e facilidade para ela e seus filhos, já que é possível deixar organizado o transporte desde a ida para a escola até para as atividades extracurriculares.

As modalidades Lady Care e Lady Kiddos estão disponíveis exclusivamente sob agendamento e podem ser solicitadas em toda a área de atendimento da Lady Driver. As profissionais, chamadas de “mãetoristas” são especializadas e treinadas para transportar de maneira segura e pontual.

A mulher titular da conta no app pode agendar viagens para passageiros de ambos os sexos que atendem o perfil necessário. É realizado o cadastro do passageiro e durante o trajeto, ela consegue acompanhar a corrida e se necessário entrar em contato com a motorista.

Atualmente, mais de 1200 mulheres se dedicam ao transporte de passageiras através do Lady Driver em Guarulhos. Todas têm os dados de identificação e antecedentes criminais checados antes de ter o cadastro aprovado, garantindo assim mais segurança.

A utilização do Lady Driver é simples e rápido e só permitido para mulheres, basta baixar o app que está disponível nas lojas de aplicativos para Android e IOS.