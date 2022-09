Entrega do novo prédio da EPG Mário Lago marca o fim das escolas de lata no município

Na manhã desta quarta-feira (14) a Prefeitura de Guarulhos entregou a nova instalação da EPG Mário Lago, no Parque Primavera. A inauguração marca o fim das “escolas de lata” no município após quase duas décadas de utilização. A antiga unidade foi substituída por um prédio novo, moderno e confortável, que irá receber mais de mil alunos do ensino fundamental e da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

“É um dia histórico para Guarulhos. Uma das minhas metas era erradicar as escolas de lata. Graças a Deus conseguimos concluir esse objetivo. Mais do que isso, as crianças, todo o corpo docente e funcionários da escola merecem usufruir de um espaço como este, amplo, acolhedor, uma estrutura digna para que nossa educação siga se desenvolvendo da melhor forma possível. Já entregamos 15 escolas, quatro CEUs e faremos mais duas entregas até o final deste ano”, disse o prefeito Guti.

O equipamento possui 11 salas de aula, biblioteca, sala multiuso, cozinha ampla, banheiros acessíveis e vestiário. Um dos diferenciais do complexo é a quadra poliesportiva e um amplo espaço verde, que será utilizado para piquenique e área de convivência, locais que não existiam na antiga escola.

Para o secretário de Educação, Alex Viterale, a nova construção é o reflexo da excelência no serviço oferecido na gestão. “Compromisso cumprido, acabamos com todas as escolas de lata da cidade. Já estive nas duas escolas desse tipo que restavam e percebi que não era adequado para os alunos. Estamos deixando um espaço novo, moderno, adequado, favorecendo as atividades dos professores e o desenvolvimento dos educandos”, comentou.

Outro ponto fundamental da obra é o isolamento térmico e acústico. Materiais como telha sanduíche (chapas metálicas com isolamento), placas de madeira e cimentícia fazem parte da estrutura do novo espaço, que irá isolar o som e reduzir a entrada ou saída de calor, resultando em uma temperatura mais agradável dentro dos ambientes.

Há quatro anos na escola, a professora Silvana Andrioli conta que a expectativa de todos é de um novo tempo, trazendo desenvolvimento integral aos educandos. “Escola nova, vida nova. Esperamos que ela atenda as nossas necessidades e expectativas como educadoras. Acredito em dias melhores a partir de agora, sem aquele calor absurdo que muitas vezes atrapalhava o rendimento dos educandos. Posso dizer que estamos felizes e cheios de esperança. Teremos um ensino muito melhor e com mais qualidade”, completou.

Também participaram do evento o vice-prefeito, Professor Jesus, a subsecretária de Educação, Fábia Costa, o secretário de Governo, Edmilson Americano, profissionais da educação e a comunidade local.