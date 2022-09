Modelo de modernização administrativa da Prefeitura desperta interesse de Umuarama

A Prefeitura de Guarulhos recebeu nesta quinta-feira (15) a visita técnica da secretária de Administração de Umuarama (PR), Sara Urbano, para conhecer o modelo da modernização administrativa adotado no município. O secretário de Gestão, Adam Kubo, acompanhado do diretor de Modernização Administrativa, Giuliano Rainatto, recepcionou a gestora e sua equipe na sede da pasta.

“O papel da modernização permite olhar o futuro da máquina administrativa e não apenas o dia a dia. Ao observar quatro anos atrás a situação da pasta percebemos que houve uma evolução, principalmente na infraestrutura tecnológica. O Data Center, por exemplo, estava obsoleto e não suportava a demanda, o que impactava muitos setores, principalmente o atendimento ao cidadão, com a ocorrência frequente de queda no sistema. Isso não ocorre mais. Por meio do Departamento de Modernização captamos cerca de 80 milhões do Programa de Modernização da Administração Tributária e do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros, que estão sendo investidos na cidade”, disse Kubo.

O escopo da visita foi destacado por Sara. “Viemos em busca de troca de experiências por conta do projeto de modernização daqui. O objetivo é que nossa cidade consiga usar essa experiência e colher frutos. Procuramos ser uma referência na região noroeste do nosso Estado”, afirmou a secretária de Umuarama, que se localiza a 571 quilômetros de Curitiba, na região noroeste do Paraná, e tem cerca de 112 mil habitantes.

A comitiva paranaense, formada pelo o diretor de Modernização e Gestão de Umuarama, Marcos Vinícius Moya, e pelo diretor de Tecnologia e Informação, Rafael Moretto Barros, visitou também o Departamento de Informática e Telecomunicações e a unidade Bom Clima da Rede Fácil de Atendimento ao Cidadão.