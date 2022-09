Prefeitura leva palestra sobre cuidados com animais domésticos a colégio na Vila Galvão

Alunos do Colégio Progresso, na Vila Galvão, participaram nesta sexta-feira (16) do Educa Pet, projeto do Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos que leva informações sobre os cuidados necessários para o bem-estar de cães e gatos domésticos, como alimentação, abrigo e espaço adequados, cuidados veterinários e, principalmente, muita atenção e amor.

A conversa com a garotada foi conduzida por Juliana Kopczynski, veterinária e diretora do DPAN, que aproveitou a oportunidade para falar sobre o dia a dia de quem escolheu a medicina veterinária como profissão. “As crianças são muito receptivas às informações e ficam muito felizes com a presença dos animais e também com a carteirinha de protetor que recebem após a palestra. Esperamos que elas levem as informações que receberam hoje às suas famílias”, disse a gestora.

Iniciado em março, o Educa Pet já ministrou palestras para mais de 8 mil estudantes dos CEUs Bambi, Continental, Presidente Dutra, Rosa de França, Cumbica e Paraíso-Alvorada e das Escolas da Prefeitura de Guarulhos (EPGs) Manoel Rezende, Cesar Lattes, Zélia Gattai, Jorge Amado, Anísio Teixeira, Margarida de Maria da Conceição, Vereador Carlos Franchin, Hamilton Felix de Souza, Evanira Vieira Romão, Laura da Purificação de Castro Mendes e Ligia Kitz Moreira.