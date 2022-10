AEG mobiliza escolas associadas em ação social de arrecadação de alimentos

As portas das instituições de ensino ligadas à Associação das Escolas Particulares de Guarulhos e Região (AEG) estão abertas para a solidariedade. No próximo dia 8 de outubro, um sábado, serão montadas cestas básicas com os alimentos arrecadados pelas escolas para distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade social. A meta é conseguir montar 500 cestas básicas.

A ação social é da ONG Anjos da Rua GRU, do ex-aluno do Colégio Júlio Mesquita (CJM), Rafael Moreira Costa. Durante a pandemia, quando diversas famílias ficaram sem renda do dia para a noite, e ficou evidente a necessidade de unir forças para ajudar aqueles em situação econômica mais frágil, Costa reuniu amigos e ampliou o trabalho, com a ajuda do responsável pelo CJM, Santos Garcia Júnior, o Tio Júnior.

“Você pode ficar dois anos sem comprar roupa, mas não pode ficar um dia sem comer. Você não precisa de carro do ano, roupa nova, mas precisa levar comida para quem tem fome”, afirma o mantenedor do Colégio Júlio Mesquita. A escola se transformou em um centro de recepção e triagem das doações de alimentos para as ações mensais da Anjos da Rua GRU.

Como a solidariedade contagia, a AEG convidou os outros colégios da cidade para participar da ação. Em agosto, foram montadas 227 cestas básicas. Agora, envolvendo mais instituições de ensino da cidade, a meta é chegar a 500 cestas. “É muito gostoso ver o engajamento das pessoas nesta ação solidária, você percebe o quanto é feliz. Temos muito mais a agradecer do que a pedir, é emocionante demais poder ajudar”, relata Tio Júnior. Os alimentos são direcionados para o Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos (CIAAG) e outras entidades que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social.

Como doar

Tio Júnior lembra que o trabalho de arrecadação e doação de alimentos é permanente. “Todo mês teremos essa reunião para a montagem. A meta deste mês é de 500 cestas, mas queremos aumentar essa quantidade”, afirma.

As doações de alimentos não perecíveis, mesmo que seja apenas seja 1 kg de feijão ou um litro de leite, podem ser feitas até sexta-feira (07), em horário comercial, no Colégio Júlio Mesquita. “Se alguma escola tiver dificuldade de levar os alimentos, nós vamos até lá e buscamos”, comenta Tio Júnior. Já as doações em dinheiro podem ser feitas via PIX até a mesma data usando a chave [email protected].