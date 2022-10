Guarulhos intensifica ações relacionadas à saúde da mulher no Outubro Rosa

A partir de segunda-feira (3) todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Guarulhos intensificam atividades sobre a saúde da mulher, ampliando, principalmente, a coleta de Papanicolau com o mutirão que será realizado nas UBS no dia 15, das 8h às 16h, mediante agendamento. A campanha Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama, também tem a programação voltada ao tema.

Os serviços de saúde disponibilizarão informações em cartazes, exibirão vídeos educativos, promoverão rodas de conversa, caminhadas e orientações por meio de palestras realizadas nas salas de espera sobre prevenção do câncer de mama e do colo do útero e até mesmo a respeito de violência doméstica. As usuárias devem procurar a UBS mais próxima para ter acesso à programação.

O Papanicolau é a principal estratégia para detectar lesões precocemente e, deste modo, ter o diagnóstico do câncer do colo do útero em tempo oportuno, antes que a mulher tenha sintomas. A realização periódica do exame permite que o tratamento comece logo na fase inicial, aumentando as chances de cura e reduzindo a mortalidade pela doença, que representa hoje o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres no Brasil.

Vale ressaltar que, embora o mutirão no dia 15 de outubro seja mediante agendamento, a coleta de Papanicolau pode ser realizada durante a semana na UBS de referência da paciente, ou ainda em uma das UBS que abrem aos sábados em sistema de rodízio pelo programa Saúde Agora. Neste sábado (1º) estarão abertas as unidades São Rafael, Acácio, Cidade Martins, Jardim Álamo, Santa Paula, Uirapuru e Cummins. Os endereços das UBS podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.