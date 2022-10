GCM prende homem em flagrante por roubo a ônibus intermunicipal

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem em flagrante por roubo a um ônibus intermunicipal na manhã deste domingo (2) na avenida Bela Vista do Paraíso, no Jardim Presidente Dutra. Os agentes realizavam uma ronda com o objetivo de assegurar a tranquilidade do processo eleitoral na cidade quando suspeitaram de um homem que desembarcou correndo do coletivo.

O indivíduo foi parado pela equipe logo em seguida para averiguação. Com ele havia R$ 169 reais em espécie, que foram apontados pelo motorista e usuários do coletivo como dinheiro roubado das passagens sob a ameaça de estar armado.

Diante das evidências, o homem foi detido e encaminhado juntamente com testemunhas ao 7° Distrito Policial, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante. O indivíduo, que já respondeu judicialmente por outros delitos, ficou detido e à disposição da Justiça.