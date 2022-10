Prefeitura promove limpeza dos locais em que houve votação

As principais zonas eleitorais de Guarulhos receberam no domingo (2) equipes da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), que varreram ruas e avenidas que foram tomadas por propagandas de candidatos. A ação faz parte dos esforços da Prefeitura e da Justiça Eleitoral para cumprir as obrigações previstas na legislação eleitoral, além de dar uma resposta às diversas reclamações de munícipes em relação às propagandas.

De acordo com a SAR, o serviço foi realizado em cem escolas que funcionaram como zonas eleitorais, além de ações que ocorreram no Lago dos Patos e no Bosque Maia. “Nossas equipes iniciaram os trabalhos na madrugada de domingo e continuaram durante todo o dia. A orientação é que a limpeza dos locais se estenda durante a semana e que ruas e avenidas fiquem livres de materiais de campanha”, disse o secretário de Administrações Regionais, Bruno Gersósimo.

Além dos pontos de votação, as regionais administrativas continuarão removendo materiais que se encontram nos canteiros das principais vias de Guarulhos. “Os esforços da administração municipal ocorrerão para permitir que os munícipes tenham mais segurança. No segundo turno manteremos as ações”, completou Gersósimo.