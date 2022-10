EPG Wilson Pereira apresenta exposição sensitiva de alunos da educação infantil

Vivenciando, desvendando e experimentando os cinco sentidos: olhares, sabores, texturas e sons. Este foi o tema do projeto desenvolvido pelas turmas dos estágios I e II da Escola da Prefeitura de Guarulhos (EPG) Wilson Pereira, no Jardim Presidente Dutra. Na última semana a unidade escolar abriu a exposição dos trabalhos elaborados pelas crianças para toda a comunidade, que prestigiou as diversas pinturas, esculturas, experiências e aprendizagens.

O projeto foi idealizado após encontro do Conselho Participativo de Classe e Ciclo, no qual surgiu a necessidade de potencializar as aprendizagens e experiências dos alunos após o período de pandemia. “Quando os alunos retornaram para o ambiente escolar precisávamos promover mais aprendizagens com foco em socialização, interação e oralidade, dentre outras ações”, relata a coordenadora pedagógica da escola, Marilene dos Santos, sobre compreender o processo de desenvolvimento da criança.

Todas as turmas desenvolveram o projeto ao longo do ano letivo de forma lúdica, prazerosa e alegre. A exposição, montada no último dia 26 no pátio da escola, mostra os resultados das atividades de livre expressão, com a utilização de diversos materiais.

“As sensações e emoções, o reconhecimento de aromas, a observação e os sons da natureza, tudo isso contribuiu para que as crianças fizessem pinturas com gelo e carvão, esculturas com argila, caixas sensoriais, releituras, degustação de frutas direto do pé, colagem em bexigas, entre outros trabalhos artísticos, todos produzidos com muita dedicação e apoio da equipe escolar”, destaca a coordenadora.

Para encerrar o projeto e valorizar o trabalho em equipe, a escola convidou as famílias dos alunos e toda a comunidade para apreciar os trabalhos criados pelas crianças. Além disso, os participantes receberam uma lembrança, um saquinho de chá, com a proposta alinhada ao tema: aguçar os sentidos por meio de aromas e sabores.