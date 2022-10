Guarulhos abre polos para vacinar trabalhadores da saúde contra a meningocócica C

A partir desta terça-feira (4) a Prefeitura de Guarulhos abre oito polos de vacinação contra a meningocócica C (conjugada) para imunizar trabalhadores da saúde contra a doença. O público-alvo, recomendado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), poderá se dirigir ao Ambulatório da Criança ou então às Unidades Básicas de Saúde (UBS) Parque Cecap, Vila Galvão, Jovaia, Cidade Seródio, Inocoop, Pimentas ou Jurema.

Os trabalhadores da saúde são todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, UBS, instituições de longa permanência, clínicas, ambulatórios e laboratórios. Fazem parte desse grupo médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física (que atuam em unidades de saúde), médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares.

Há ainda os trabalhadores de apoio, ou seja, recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e todos aqueles que trabalham nos serviços de saúde. Incluem-se ainda os funcionários do serviço funerário que tenham contato com cadáveres. Para a vacinação é necessário apresentar documento com foto e comprovante do exercício da profissão na cidade.

A vacinação evita a ocorrência de surtos, hospitalizações, sequelas, tratamentos de reabilitação e óbitos. A doença meningocócica é uma infecção bacteriana aguda que pode causar meningite (infecção do cérebro e da medula espinhal) e septicemia (infecção da corrente sanguínea).

A campanha, que teve início em julho deste ano com a vacinação dos trabalhadores da saúde de todos os hospitais públicos e privados, UBS, serviços de especialidades e UPAs e PAs localizados no município, além dos servidores da Secretaria da Saúde, tem previsão de encerramento em fevereiro de 2023.

Serviço

Ambulatório da Criança: rua Osvaldo Cruz, 151, Centro

UBS Parque Cecap: rua Professora Maria Del Pilar Munhoz Bononato, 178, Parque Cecap

UBS Vila Galvão: avenida Dona Eugênia Machado da Silva, 354, Vila Galvão

UBS Jovaia: avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.361, Jardim Cocaia

UBS Cidade Seródio: avenida Coqueiral, 111, Cidade Seródio

UBS Inocoop: rua Elias Dabarian, 310, Parque Cumbica

UBS Pimentas: rua Jaboatão, 84, Pimentas

UBS Jurema: rua Primeira Cruz, 104, Parque das Nações