Internacional Shopping e Cepac Centro de Diagnósticos promovem Carreta da Mamografia com exames gratuitos

De acordo com o Inca (Instituto Nacional de Câncer), para este ano foram estimados 43 casos de câncer de mama a cada 100 mil mulheres. No Brasil, a mamografia é o único exame que apresenta eficácia comprovada na redução da mortalidade por câncer de mama. Ela detecta o câncer precocemente, ampliando a possibilidade de cura com tumores em fases ainda iniciais.

Diante destes dados, o Internacional Shopping, em parceria com o Centro de Diagnóstico (CEPAC), promove este mês uma ação com a Carreta da Mamografia, que oferece exames gratuitos voltados ao cuidado com a saúde e ao diagnóstico precoce do câncer de mama. A Carreta da Mamografia estará localizada na entrada Vip do empreendimento – que fica na Rua Engenheiro Camilo Olivetti, 295 e funciona até dia 15 de outubro, prevendo atender cerca de mil mulheres durante a campanha.

“A ação tem como principal objetivo conscientizar e incentivar a preservação da saúde, bem como a busca do diagnóstico precoce. Cuidados com a saúde são extremamente necessários. Temos certeza que é uma grande oportunidade à população feminina”, diz Bruna Marcon, gerente de Marketing do Internacional Shopping.

Para a realização dos exames, as mulheres devem se cadastrar e agendar o exame no aplicativo do Internacional Shopping, mediantes a disponibilidade. Os exames serão realizados todos os dias, das 8h às 17h de acordo com os agendamentos.

Além disso, o Shopping também realiza em parceria com o Centro Oncológico de Mogi das Cruzes uma exposição de fotos, chamada “Guerreiras”, que conta com um lindo ensaio de 13 mulheres que venceram o câncer. O projeto que nasce para mostrar ao paciente com câncer que o diagnóstico da doença não é o fim, mas sim o começo da luta e sua autotransformação para uma versão guerreira, também pretende humanizar o enfrentamento do câncer, bem como chamar atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce da doença.

A exposição acontece até dia 31 de outubro, no 1º piso, em frente a Cacau Show, no horário de funcionamento do shopping.

Serviço: “Carreta da Mamografia”

Endereço: Internacional Shopping, entrada Vip.

Horário: Todos os dias, das 8h às 17h