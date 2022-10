UBS Vila Rio de Janeiro vira polo de medicamentos a partir desta quarta-feira

Com a descentralização dos medicamentos controlados e específicos, antes disponíveis nas farmácias de alguns Centros de Especialidades Médicas (Cemegs) e de determinadas Unidades Básicas de Saúde, ao todo 15 UBS passaram a distribuí-los a partir de dezembro de 2021. A meta é expandir para mais três unidades até 2023, sendo que a partir desta quarta-feira (5) mais uma se torna polo: a UBS Vila Rio de Janeiro.

As outras UBS são Tranquilidade, Parque Cecap, Jardim Flor da Montanha, Ponte Grande, Jardim Acácio, Vila Galvão, Jardim Paulista, Recreio São Jorge, Nova Bonsucesso, Inocoop, Ponte Alta, Haroldo Veloso, Cummins, Jurema e Jardim Cumbica I. A Secretaria da Saúde de Guarulhos informa que todas as 69 UBS disponibilizam os medicamentos da Atenção Básica, o que mudou com a descentralização foi a ampliação do acesso aos medicamentos específicos e controlados em unidades localizadas em diferentes pontos da cidade.

Conforme o Plano Municipal de Saúde 2022-2025, o objetivo é disponibilizar esses medicamentos em mais nove unidades, sendo que para 2023 estão previstas as UBS Carmela e Jandaia. A coordenadora da assistência farmacêutica de Guarulhos, Giselle Bartellotti Nunes, explica que em alguns polos houve avanço na modernização da estrutura da farmácia, como ocorreu nas UBS Flor da Montanha, Nova Bonsucesso, Haroldo Veloso e Recreio São Jorge, e alteração da referência polo da UBS Lavras para a UBS Ponte Alta, com melhoria na qualidade do atendimento. “Ainda neste ano serão aprimorados os serviços das UBS Parque Cecap, Jurema e Ponte Grande”, adiantou.

Vale ressaltar que a lista de medicamentos de dispensação gratuita, bem como os saldos gerais do município, podem ser consultados no site da Prefeitura (www.guarulhos.sp.gov.br), em Secretaria da Saúde, Estoque de Medicamentos (lei municipal 7.195/2013), ou no Portal da Saúde Guarulhos (guarulhosportal.sissonline.com.br), em Achei Meu Remédio.

“É importante que as pessoas também saibam que os medicamentos sem uso ou vencidos não devem ser descartados no lixo comum, na pia ou no vaso sanitário, para que não contaminem o meio ambiente, e sim entregues em uma das farmácias do município”, reforçou Giselle Bartellotti.