Movidos pela fé, devotos caminham ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida

Movidos pela fé romeiros de todo país caminham até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no Vale do Paraíba, para celebrar em oração o dia nacional da padroeira do Brasil, comemorado nesta quarta-feira (12). A romaria, que teve início na última semana, dura, em média, de seis a quatro dias. Para os guarulhenses a caminhada é de aproximadamente 150 km.

O grupo Família Caminhada, do Itaim Paulista, marcou o início da romaria para o sábado antecedente ao dia da padroeira. Devoto de Nossa Senhora Aparecida, José Rodrigo Mendonça, guarulhense, de 40 anos, participou da caminhada por cinco anos. Para ele, apesar do cansaço, a sensação de participar é o que motiva a continuar. “Quando o bichinho do romeiro pica a gente, não tem mais como parar. Eu comecei em 2016 e a sensação é inexplicável, só quem vive consegue entender”, conta.

Após quatro dias de caminhada, durante sua primeira experiência, é que se permitiu entender, de fato, do que se tratava a romaria em devoção a Nossa Senhora. “Nos primeiros três dias eu só caminhei, cumprindo o trajeto. Quase não parava nos pontos ou carros de apoio, só pegava água, fruta e continuava. O que eu queria era terminar o dia para descansar e então recomeçar novamente. No quarto dia, um companheiro me convidou para caminhar junto ao pelotão do fundo, que é o grupo de menor velocidade, quem realmente aproveita a caminhada, e foi então que eu vi qual era o sentido desta viagem. Neste primeiro ano, quando chegamos a São José dos Campos, eu estava muito cansado, com dor e cheguei a pensar em pedir ajuda a um carro de apoio, então parei em um ponto simples, com um altar montado para Nossa Senhora e eu ajoelhei e comecei a rezar pedindo forças. Uma das responsáveis pelo lugar veio até mim com uma garrafa de água e disse ‘lava o seu rosto com essa água benta que Nossa Senhora vai te dar forças’ e aquilo me revigorou. Foi como se eu estivesse começando a caminhada ali, no primeiro dia”, conta

Romeiros Amigos pela Fé

Formado atualmente por 121 pessoas, o grupo parte da praça Silva Teles, no Itaim Paulista, anualmente no dia 08 de outubro, para chegar ao destino no dia 12. Com dois carros de apoio com suprimentos, eles caminham em média 35 km por dia, com exceção do último, em que são feitos 4 km. Em três pelotões divididos por velocidade – sendo o primeiro com mais rapidez, o segundo, que aproveita a caminhada e o terceiro, formado por pessoas mais debilitadas, eles caminham em orações até o dia de chegada.

Por motivos de saúde, pela segunda vez, Mendonça não fará a caminhada completa até o santuário. Apesar disso, com saída marcada para as 4h desta quarta-feira (12), ele e a família celebrarão a data no Santuário da padroeira. “Este ano, por ter feito uma cirurgia recentemente e estar em recuperação, participarei somente dos últimos quilômetros da caminhada, uma média de 5km. Vou sair de Guarulhos até a pousada, onde o grupo dorme no dia anterior e, com a minha família, caminharemos com eles até o Santuário”, diz. Em 2020, com a pandemia, ele deixou de participar pela primeira vez desde 2016. “É muito complicado para mim não fazer essa caminhada. Mas é tudo conforme a vontade de Deus”, completa.

Família Caminhada

Em agradecimento ao que vem conquistando, Fabiano Ribeiro, de 45 anos, participa da peregrinação pela segunda vez. “No meu primeiro ano, a minha motivação foi agradecer a minha vida, a sorte de ter uma família maravilhosa e por ter passado pelo período mais turbulento da pandemia sem perder nenhum familiar. Este ano, eu continuo com os mesmos motivos. Vou em agradecimento a tudo o que conquistei até aqui, a minha saúde e da minha família, que é o meu bem maior”, diz.

Para Ribeiro, a caminhada é um momento para se conectar com o mundo espiritual. “A romaria é um momento de reflexão. Nós nos sentimos mais próximos de Nossa Senhora Aparecida. É um momento de agradecimento por tudo”, diz.

O grupo Romeiros Amigos pela Fé, formado por 65 pessoas, partiram em direção a Basílica de Aparecida na última quinta-feira (06), às 22h. Com saída do posto de combustível Rede Dutra, antigo Sakamoto, eles seguiram pela rodovia Presidente Dutra, em um percurso dividido em três etapas, com paradas em Jacareí e Taubaté, chegando ao Santuário no fim da tarde de domingo.

Romeiros Amigos pela Fé

Com auxílio de carros de apoio e primeiros socorros, o grupo segue em orações, refletindo sobre os motivos que os levaram até ali. Durante o percurso, são feitas paradas a cada 10 km.

Este ano, o grupo contou com a presença de um homem, que está atualmente em situação de rua, participando pela primeira vez. “Silvio é dependente químico e apareceu na igreja pedindo para participar da romaria. Nós ouvimos a sua história e decidimos arcar com os custos para que ele participasse. No caminho, conversando com ele, que não queria ajuda para sair da dependência, ele começou a aceitar a possibilidade de se afastar dessa vida. Chegando à Basílica, testemunhando toda emoção e carinho dos participantes e sentindo a energia da padroeira, ele topou aceitar a nossa ajuda e agora estamos atrás de uma clínica católica para que seja acolhido e tratado”, conta. “É muito emocionante. Eu estou muito feliz”, disse Silvio.

Família Caminhada

Preparação

Após a volta, os grupos dão início aos planejamentos para o ano seguinte. No Romeiros Amigos pela Fé as reservas de pousadas são realizadas em janeiro, enquanto as arrecadações de verba para custear os itens necessários para caminharem em segurança ocorrem durante o período de preparação. Próximo as datas de saída, a equipe dá início a uma arrecadação de alimento com amigos e empresários que contribuem com a romaria. Além de treinos individuais, a equipe realiza, aos sábados, caminhadas em trechos de 20km.

Família Caminhada

Já no grupo Família Caminhada, as reservas, assim como a arrecadação para itens necessários, são realizadas em fevereiro. Durante o ano, a equipe organiza caminhadas treinos para se prepararem para o período de peregrinação. A partir de março, são feitas uma vez por mês. Elas servem também para que o grupo se conheça e troque experiências sobre preparos físicos em relação a dores, tipos de roupas e calçados adequados, medicamentos, como evitar e tratar bolhas, proteção para pele, entre outros assuntos importantes para se preparar.

Pontos de apoio

Com uma equipe de saúde, a Prefeitura de Guarulhos iniciou, na última quarta-feira (5), participação em pontos de apoio aos romeiros localizados nos Postos Rede Dutra, km 210, no sentido São Paulo e Farol, no km 208, sentido Rio de Janeiro, realizando aferição de pressão arterial, testes de glicemia e orientando sobre a importância de se manter hidratado durante o caminho. O atendimento acontece até essa quarta-feira (12).

Assim como no ano anterior, a sede da Defesa Civil de Guarulhos, localizada na rua Orlândia, no Jardim Santa Francisca, próximo ao km 222 da rodovia presidente Dutra, também serviu de apoio a romaria. Com funcionamento 24h, pode ser usado para descanso, higiene pessoal e uso de banheiros.

Divulgação/PMG

Já a CCR Rio SP, concessionaria que administra a via Dutra, montou pontos de atendimento e orientação no km 99, no sentido São Paulo, em Pindamonhangaba, com atendimentos até as 18h desta quarta-feira (12). O ponto disponibilizou serviços de massagem e enfermagem com realização de curativos e aferição de pressão, além do uso de banheiros e distribuição de alimentos.

A concessionaria implantou 15 pontos de coleta, entre os kms 107, em Taubaté e 75, em Aparecida. Dos 15, 11 estão na pista sentido São Paulo e quatro no sentido Rio de Janeiro.

Romeiros Amigos pela Fé