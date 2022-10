Segundo turno: Lula vence na Nova Zelândia, Coreia do Sul e Singapura; Bolsonaro vence em Taiwan

As votações para o segundo turno já foram encerradas em uma série de países da Ásia e Oceania. Segundo os boletins de urnas eleitorais em alguns desses territórios os resultados foram:

Nova Zelândia: Lula 70,34% (389 votos) e Jair Bolsonaro 29,66% (164 votos)

Coreia do Sul: Jair Bolsonaro 35,71% (70 votos) e Lula 64,29% (126 votos)

Singapura: Lula 63,71% (230 votos) e Jair Bolsonaro 36,29% (131 votos)

Taiwan: Bolsonaro 56,65% (132 votos) e Lula 43,35% (101 votos)

O resultado oficial da apuração no exterior, assim como no Brasil, será divulgado após as 17h pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao todo, os eleitores aptos a votar nesses locais representam 0,002% do eleitorado.