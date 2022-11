UBSs de Guarulhos aplicam mais de mil doses contra a poliomielite no sábado

No último sábado (5) a Prefeitura de Guarulhos abriu todas as 69 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e o Ambulatório da Criança em mais um esforço para atualizar a carteirinha de vacinação de menores de 15 anos, inclusive a de crianças entre dois meses e cinco anos contra a poliomielite. Ao todo 1.082 pessoas pertencentes ao público-alvo foram vacinadas no chamado dia de multivacinação.

Esta é a segunda vez, desde o início da campanha de multivacinação, em 8 de agosto, que a Prefeitura abre todas as UBS aos sábados para facilitar o acesso à vacinação, principalmente contra a poliomielite, doença causada pelo poliovírus que invade o sistema nervoso e, nos casos mais graves, pode causar paralisia. A primeira vez foi em 15 de outubro.

Além do imunizante contra a poliomielite, todos os demais que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação, como as vacinas contra meningite, sarampo, caxumba e rubéola (SCR), febre amarela, hepatite B, entre outras, seguem disponíveis gratuitamente nas UBS, inclusive com a campanha de multivacinação prorrogada pela terceira vez. A primeira ocorreu entre 10 e 30 de setembro, porém, com a baixa adesão nacional, um novo período foi estabelecido, entre os dias 1º e 31 de outubro e, desta vez, até o dia 30 de novembro.

De acordo com a Secretaria da Saúde, a imunização é uma estratégia imprescindível para a saúde pública, uma vez que, ao prevenir a disseminação de doenças, também evita epidemias e a reintrodução de doenças erradicadas, como a poliomielite, que desde 1989 não é detectada no Brasil. No entanto, com a cobertura vacinal abaixo de 50% para a maioria dos imunobiológicos do calendário vacinal, incluindo a poliomielite, Guarulhos reforça a importância dos pais ou responsáveis levarem as crianças para atualizar a carteirinha de vacinação.

As vacinas estão disponíveis nas 69 UBS de Guarulhos e no Ambulatório da Criança, localizado na rua Osvaldo Cruz, 151, Centro. Os endereços das UBS podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.

Balanço Saúde Agora

Nas 69 Unidades Básicas de Saúde abertas no sábado (5) 1.255 pessoas aproveitaram para colocar uma das doses contra a covid-19 em dia, sendo que 198 foram administradas nas oito UBS abertas pelo programa Saúde Agora (Vila Barros, Acácio, Taboão, Santa Lídia, Allan Kardec, Soberana, Pimentas e Piratininga), ou seja, unidades que, além da vacinação, também disponibilizaram todos os demais serviços prestados normalmente.

Com isso foram realizadas 434 consultas médicas e 224 de enfermagem, coletados 214 exames de Papanicolau e realizados 362 atendimentos nas farmácias. Também foram executados 24 testes rápidos para detecção do HIV, 24 para rastreamento da sífilis, cinco para hepatite B e 24 para hepatite C, além de 32 para identificar a presença da covid-19 em pessoas com sintomas e 159 doses aplicadas contra a influenza (gripe).