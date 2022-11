Zoo de Guarulhos promove ação da campanha Dia Nacional de Urubuzar neste sábado

O Zoológico de Guarulhos participa neste sábado (12) do Dia Nacional de Urubuzar, ação de educação ambiental para a proteção da fauna silvestre por meio da conscientização sobre os altos índices de mortes de animais vítimas de atropelamentos nas rodovias e ferrovias do Brasil.

A partir das 9h, equipes do parque e do Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas estarão no zoo para conversar com os visitantes sobre o tema e apresentar a nova versão do Urubu, aplicativo disponível para smartphones Android (https://play.google.com/store/apps/details?) e iOS (https://apps.apple.com/br/app/urubu-mobile/id912533539) que mapeia os principais pontos de atropelamento e mostra como cada pessoa pode ajudar a proteger os animais.

A campanha de preservação ambiental conta com a adesão de zoológicos, aquários, ONGs, universidades e concessionárias, entre outros segmentos da sociedade, com ações em 48 pontos do país. A agenda está disponível no site https://sistemaurubu.com.br/dnu/.

Segundo estimativas do Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas, da Universidade Federal de Lavras (MG), milhares de vidas humanas e mais de 475 milhões de animais, a maior parte deles (90%) de pequeno porte, como sapos e pequenas aves, mas também grandes felinos, capivaras e antas, morrem todos os anos no país em decorrência de choques com veículos.

O Zoológico de Guarulhos fica na avenida Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Aberto de terça-feira a domingo, das 9h às 17h (entrada até 16h30). Gratuito.

Mais informações

Ajudar é o Bicho! – http://sistemaurubu.com.br/ajudar-e-o-bicho

Sistema Urubu | iOS – EnvironBIT – https://environbit.com.br/

Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas – https://ecoestradas.com.br/