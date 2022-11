Projeto Voltando à Escola promove oficina de grafite na EPG Manuel Bandeira

Na manhã desta quinta-feira (24) alunos e professores da EPG Manuel Bandeira, na região do Pimentas, participaram de palestra e de uma oficina de grafite e produção criativa do projeto Voltando à Escola, que leva arte para as salas de aula e quadras de escolas públicas com a participação de artistas urbanos. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Educação de Guarulhos e o Instituto EDP Energias do Brasil com o apoio do Programa de Ação Cultural (ProAC) do Governo do Estado.

O prefeito Guti participou da oficina e destacou a importância do projeto. “Essa ação é muito bacana, já que por meio do grafite estudantes e comunidade escolar podem dialogar com a cidade, expressar ideias, sentimentos e pensamentos. Além de incentivar a convivência, os projetos desenvolvidos auxiliam na preservação do patrimônio público e no processo de conscientização dos estudantes e dos moradores do entorno das escolas”, destacou.

Após ter passado por mais de 50 escolas públicas em seis estados brasileiros, a EPG Manuel Bandeira recebeu nos dias 12 e 13 de novembro os artistas do projeto Voltando à Escola, que transformaram os espaços da unidade indicados por alunos e pela equipe escolar com as ferramentas do grafite: spray, tinta e mensagem social.

O idealizador e curador do projeto, o artista plástico guarulhense Ricardo Célio, trabalha com artistas renomados que fizeram diversas obras ao redor do Brasil e de outros países. Possibilitar a interação entre jovens estudantes e artistas e que obras de arte façam parte da rotina escolar são os objetivos do Voltando à Escola.

“O projeto preza pela cidadania no ambiente educacional, principalmente depois de anos muito difíceis de pandemia. Queremos levar cor, alegria e esperança a comunidades por meio do pensamento artístico, intrinsecamente ligado ao conhecimento e à democracia”, destacou Célio, que convidou artistas renomados como Tinho, Magoo Ilegal, Aline e Highraff para fazer parte da ação na EPG Manuel Bandeira.

Durante a oficina os alunos, o prefeito Guti e o artista fizeram uma atividade de pintura com as mãos na parede da escola. Segundo Célio, a ação, nomeada “Pertencimento, você também faz parte dessa obra”, desenvolve a coordenação motora, a criatividade, a imaginação, a atenção e o conhecimento das cores.

Também estiveram presentes na oficina a secretária em exercício de Educação, Fábia Costa, e as responsáveis pelo projeto do Instituto EDP, Luiza Morandini e Juliane Siqueira.

Projeto Voltando à Escola

Desde 2017 alunos de escolas públicas têm sido convidados a pensar a relação entre escola, arte e cultura. Com a força da arte, salas de aula e quadras esportivas ganharam elementos que encantam e fomentam experiências estéticas e trocas culturais. De lá pra cá, o projeto transformou mais de 50 instituições educacionais em seis estados brasileiros.