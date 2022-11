Café com Viola apresenta especial de Natal no próximo domingo

No próximo domingo (4), das 10h às 13h, o CEU Bonsucesso recebe o Café com Viola especial de Natal, grande espetáculo de música sertaneja raiz. A coordenadora e apresentadora Vera Bianca recebe o público com saboroso café, bolo de fubá e música caipira da melhor qualidade. O evento tem entrada gratuita e classificação livre. Nesta edição haverá a distribuição de brindes para as crianças.

Além da bênção para o café com a Folia de Reis Estrela Dalva e dança folclórica com o Grupo Mirassol, o evento conta com participações especiais de Vera Bianca e banda, Coral Cantate, Coral Girassol, Mirabel Viola, Duo Inhambu e Cristal Viola & João do Prado.

O Café com Viola tem apoio da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura, do Escola 360 e do Programa Mais Futuro, e acontece tradicionalmente no primeiro domingo de cada mês. Participantes e pessoas apaixonadas por música caipira encontram um ambiente acolhedor, no qual o objetivo é estreitar laços entre o público e os violeiros.

Café com Viola

O encontro fortalece a luta pela preservação da cultura musical sertaneja, ajudando na consolidação e na perpetuação desse legado. Desde que surgiu, em abril de 2017, o Café com Viola já prestou homenagens a personalidades da música caipira, como Tonico & Tinoco e Fausto Oliveira Campos, além de festejar datas especiais como os dias das Mães e dos Pais, celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorar as festas juninas e natalinas, além de ter recebido no palco grandes nomes, como Adriana Farias, Vanessa Ajalla, Ronaldo Viola Filho e João Carvalho, Dudu Vaz, entre outros.

Para conhecer outros eventos culturais que acontecem em Guarulhos, acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

O CEU Bonsucesso fica na avenida Paschoal Thomeu, s/nº.