Atualização no site da Prefeitura facilita o acesso da população a serviços municipais

A Prefeitura de Guarulhos disponibilizou na última segunda-feira (5), no portal da cidade, a aba Carta de Serviços, que facilitará para a população o acesso a diversos serviços oferecidos pela municipalidade. É necessário entrar no site www.guarulhos.sp.gov.br, clicar no link Serviços, no menu superior, e depois em Carta de Serviços.

A página reúne links com informações sobre as formas de solicitar ou utilizar certidões, documentos e serviços como podas, expedição de licenças, entre outros.

A atualização foi promovida pela Controladoria-Geral do Município em atendimento à lei nacional 13.460/2017, que dispõe sobre a participação, a proteção e a defesa dos direitos do usuário dos serviços da administração pública.