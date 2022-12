Samu Guarulhos promove ação de educação para cerca de 800 estudantes

Nesta quarta-feira (7) o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Guarulhos promoveu una ação de sensibilização e demonstração de primeiros socorros para cerca de 800 alunos da EPG Manoel Bonfim, no Lavras. A atividade faz parte da programação especial da Secretaria da Saúde para as comemorações do aniversário da cidade. O objetivo é integrar o Samu à comunidade.

O coordenador da Gestão da Qualidade do Samu Guarulhos, responsável pelas ações de educação, José Aparecido de Magalhães, conta que para falar com as crianças a equipe, que é devidamente treinada, adapta a linguagem. “A gente trabalha de forma mais lúdica, explicamos que se a mamãe ou o papai cair não podem mexer neles e orientamos a criança a ligar para o 192 e a procurar um adulto para ajudá-las”, explicou.

José conta que as crianças participam bastante, perguntam aos profissionais se não têm medo de sangue e relatam histórias sobre já terem visto amigos ou familiares desmaiarem. Na ocasião, os alunos também participaram de simulação de primeiros socorros. “Elas ajudam a transportar um dos amigos para que já vão incutindo o que podem e o que não podem fazer em caso de urgência”, afirma.

A equipe também aproveita para falar aos alunos sobre a importância dos pais darem espaço no trânsito para que as ambulâncias possam passar livremente e sobre o quanto o trote pode atrapalhar um atendimento.

No domingo (4) essa mesma apresentação foi aberta ao público, realizada no Bosque Maia. Os profissionais do Samu, três técnicos de enfermagem e um condutor, apresentaram o funcionamento do serviço, desde o momento da ligação até o atendimento, ao realizar uma demonstração de trauma na prática.