Todas as UBS abrem no fim de semana para agendar procedimentos do Zera Fila e atualizar o cadastro de pacientes

Neste sábado e domingo (dias 17 e 18), das 8h às 16h, todas as 67 Unidades Básicas de Saúde de Guarulhos (UBS) estarão abertas para agendarem procedimentos do programa Zera Fila (consultas, exames e cirurgias eletivas). Só ficam de fora as UBS Vila Carmela e Jardim Paulista, que estão em reforma. Os pacientes também terão a oportunidade de atualizar seus dados, como mudança de endereço ou de número de telefone, para serem chamados com mais facilidade pelo serviço de call center

As unidades não irão realizar nenhum procedimento fora os agendamentos do Zera Fila e a atualização dos cadastros, à exceção das UBS Belvedere, Bambi e Marinópolis, que atenderão pelo programa Saúde Agora somente no sábado (17).

Zera Fila

A iniciativa do Zera Fila ocorreu a partir de recursos obtidos junto ao Governo do Estado (R$ 21 milhões) e tem como objetivo reduzir a demanda reprimida na cidade devido à pandemia por consultas, exames e cirurgias. Segundo levantamento realizado pela Secretaria Municipal da Saúde, a cidade tem hoje aproximadamente 380 mil procedimentos atrasados.

O Zera Fila consiste em uma força-tarefa com a repactuação do plano de trabalho do Hospital Municipal de Urgências (HMU) e do Hospital Municipal Pimentas/Bonsucesso (HMPB), geridos pela Organização Social Santa Casa de São Bernardo do Campo. A entidade já intensificou a retomada de procedimentos cirúrgicos eletivos, consultas e exames, reduzindo o impacto das filas de espera.

Mesmo assim, muitos pacientes não estão sendo localizados nas ligações efetuadas pelo call center, que já somam mais de cinco mil, pois os seus cadastros estão desatualizados. As unidades de saúde abrem neste sábado e domingo justamente para possibilitar que as fichas cadastrais sejam atualizadas pelos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para mais informações acesse o site do Zera Fila (https://www.zerafilaguarulhos.com/) ou ligue gratuitamente para o número 0800-090-0500. As informações também podem ser obtidas em qualquer UBS, mesmo fora do plantão deste final de semana, cujos endereços estão em https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.

Saúde Agora

As UBS Bambi, Belvedere e Marinópolis funcionarão somente no sábado (17) pelo programa Saúde Agora, das 8h às 16h, para atender a população para consultas, exames e vacinação.

Consultas médicas e exames de Papanicolau serão realizados mediante agendamento prévio por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek) ou presencialmente, na UBS. Já para vacinação, realização de testes rápidos para a detecção da covid-19 em sintomáticos, do HIV, da sífilis e das hepatites B e C, bem como para aferir pressão arterial e glicemia, curativos e dispensação de medicamentos, não é necessário agendar.

Vale ressaltar que a UBS Marinópolis é um dos polos de Pfizer Baby e pediátrica, destinada para a vacinação contra a covid-19 de crianças a partir de seis meses com comorbidades e de três anos, respectivamente. Para se vacinar é necessário apresentar documento com foto, carteirinha de vacinação e comprovante da comorbidade.