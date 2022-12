Prefeitura e Metrô definem fluxo de trabalho para implantação das linhas 2-Verde e 19-Celeste em Guarulhos

Representantes da Secretaria de Governo da Prefeitura de Guarulhos receberam técnicos do Metrô de São Paulo, no Paço Municipal, no Jardim Bom Clima, na manhã da última sexta-feira, 16, para reunião que definiu a criação dos grupos de trabalho e do fluxo para a solução de demandas visando à implantação das linhas 2–Verde e 19–Celeste no município.

Além da apresentação das áreas e dos técnicos que participarão dos trabalhos, o encontro serviu também para definir que as todas as demandas relacionadas ao Metrô na cidade serão encaminhadas à Secretaria de Governo, que ficará responsável por direcionar as questões às outras pastas responsáveis, como Obras, Trânsito e Mobilidade Urbana, Meio Ambiente, entre outras.

Estudos

Em setembro deste ano, o Metrô iniciou a sondagem para as obras da linha 19-Celeste na avenida Paulo Faccini. Ao todo serão cinco estações subterrâneas na cidade: Itapegica, Dutra, Vila Augusta, Guarulhos e Bosque Maia, que conectarão o município à estação Anhangabaú, linha 3-Vermelha, na capital.

O projeto prevê que será possível ir do Centro de Guarulhos até o Anhangabaú em cerca de 30 minutos. Após um ano de funcionamento, a demanda estimada das estações do município é de 684 mil passageiros por dia.

Já a linha 2-Verde, também de acordo com o projeto do Metrô, deve ligar a estação na Ponte Grande à Vila Madalena, além de uma conexão com uma estação na Dutra.

O cronograma prevê que as licitações e o projeto básico de implantação, além das desapropriações necessárias, aconteçam até 2025 e que a implantação tenha início em 2024 e seja finalizada até 2030.

O projeto também analisa os impactos ambientais, pressões sonoras como ruídos e vibrações, a presença de rios e córregos, desapropriações, entre outras situações importantes inerentes a um projeto de grande porte.