Atriz infantil guarulhense é estrela do filme ‘Um Natal Cheio de Graça’

Maria Menezes

Com início de carreira por influência do irmão, Carol Nobre estreou em uma série de comerciais desde os três anos de idade. Hoje, com oito, é estrela mirim do filme “Um Natal cheio de graça”, que estrou na Netflix no dia 30 de novembro, pegando o top 10 do Brasil na plataforma por três semanas, além de ocupar a mesma posição internacionalmente em 31 países.

Com carisma e facilidade de interpretar texto, já com três anos, Carol deu início aos estudos de teatro musical, onde aprendeu sobre interpretação, entonação e improviso. Durante os primeiros períodos da pandemia, com cinco anos, a atriz realizou cursos com atriz e diretora da Record TV, que a ajudaram com textos de self tape. Para o filme, Carol foi escolhida para realizar o teste através da agência em que trabalha, em julho de 2021, onde foi aprovada.

Ao saber da aprovação, Carol se sentiu feliz e realizada, apesar de não acreditar no que estava acontecendo. A atriz interpretou a versão infantil da Graça, atriz principal, interpretada pela humorista e influenciadora Gessica Kayane, a Gkay.

Além do filme, Carol fez participações em uma série de comerciais e desfiles. Em seu primeiro trabalho televisivo, ela formou o elenco da minissérie “Meu popstar é uma web série”, que ganhou o prêmio de melhor casting infantil pelo Rio Web Fest.

Para o futuro, Carol deseja ser uma atriz que canta, dança e interpreta, além de desejar seguir o caminho do humor. Agora, Carol foi convidada pelo espaço Patrícia Marques para fazer uma participação em um novo filme.