GCM apreende veículo adulterado, arma e motocicletas irregulares em operação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreendeu oito veículos nesta terça-feira (27) durante a Operação Cavalo de Aço, que objetiva garantir a segurança da população no final do ano. Em parceria com agentes de trânsito, foram recolhidas sete motocicletas e um carro por irregularidades nos bairros Jardim São João e Jardim Fortaleza e nas adjacências do aeroporto internacional. Ao todo a operação averiguou 55 motocicletas.

Em uma das fiscalizações os agentes identificaram um emplacamento adulterado por fita isolante em um carro que circulava com três ocupantes. Na abordagem foi encontrado um revólver calibre 38 carregado com seis munições no interior do veículo. Diante das irregularidades, os envolvidos foram encaminhados ao 7º Distrito Policial para apreciação da autoridade de plantão.

Os detidos foram indiciados por associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo (artigos 288 do Código Penal e 16 do Estatuto do Desarmamento, respectivamente), que podem penalizar com até três anos de prisão, além de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311 do Código Penal), que pune com até seis anos de detenção.