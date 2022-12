GCM atende denúncias de descumprimento de medida protetiva por violência doméstica

Agentes da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos atenderam dois casos de descumprimento de medidas protetivas por violência doméstica, cometidas por um homem contra a ex-esposa e por um filho contra os pais, entre quarta (28) e quinta-feira (29) no Jardim Adriana e na Vila Augusta, respectivamente.

No primeiro chamado, a vítima assistida pelo patrulhamento especializado comunicou os agentes sobre a aproximação do agressor de sua residência. Detido e levado ao 1° Distrito Policial, ele relatou à autoridade de plantão que desconhecia que a ex-esposa estava morando naquele endereço.

O homem foi liberado após orientações e a assinatura de um termo de ciência, que determina o seu distanciamento da casa da vítima. O descumprimento acarretará prisão sumária, conforme ordem judicial.

No segundo caso, um homem de 37 anos foi detido em uma ação conjunta com a Polícia Militar por invadir a casa dos pais, local de que deveria manter o distanciamento devido a denúncias de ameaças à integridade do casal e de seus patrimônios. As vítimas, que também eram assistidas pelo programa Maria da Penha, receberam prontamente a assistência das forças policiais.

Os envolvidos foram igualmente encaminhados ao 1° Distrito Policial, onde a autoridade lavrou um boletim de ocorrência por descumprimento de medida protetiva de urgência. O acusado ficou detido e à disposição da Justiça.