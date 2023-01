Biblioteca Monteiro Lobato disponibiliza acervo com títulos em diversos idiomas

Inglês, espanhol, francês e italiano. Você sabia que, mais do que obras em língua portuguesa, a Biblioteca Monteiro Lobato disponibiliza aos visitantes livros e materiais em diversos idiomas? Todo o acervo está disponível para consulta, muitos deles livres para empréstimo, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h45.

As obras Proud and Prejudice (Orgulho e Preconceito), de Jane Austen, La Divina Commedia (A Divina Comédia), de Dante Alighieri, Alice’s Adventures in Wonderland (Alice no País das Maravilhas), de Lewis Carroll, Don Quijote de La Mancha (Don Quixote), de Miguel de Cervantes, Harry Potter and the Order of the Phoenix (Harry Potter e a Ordem da Fênix), de J.K. Rowling, a história em quadrinhos Star Wars Boba Fett Enemy of Empire (Inimigo do Império) e os gibis da Turma da Mônica em inglês e espanhol são alguns dos títulos que o público encontra na biblioteca.

Além da Monteiro Lobato, o Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de Guarulhos é composto por seis unidades, localizadas em diversas regiões: Cidade Seródio, Jardim Bom Clima, Jardim Guaracy, Jardim Presidente Dutra, Parque Mikail e Vila Galvão. Juntas elas perfazem um acervo diversificado e com grande qualidade de obras, com mais de 197 mil livros, dos quais 85 mil encontram-se disponíveis para consulta e empréstimo na própria Monteiro Lobato.

Os usuários também podem realizar consulta online, por título, por meio da opção “índice” em http://biblioteca.guarulhos.sp.gov.br:8081/pesquisa/index.xhtml.

Iniciativa da Secretaria de Cultura, a seleção de obras em línguas estrangeiras realizada pelos servidores da Biblioteca Monteiro Lobato integra o Projeto BML Indica e tem como objetivo a circulação de pessoas pelos espaços públicos de fomento ao livro e à leitura da cidade.

Para conhecer a programação de eventos culturais que acontecem em Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

A Biblioteca Monteiro Lobato fica na rua João Gonçalves, 439, Centro.