Curso Escola Lixo Zero 2023 está com inscrições abertas

Professores de escolas públicas e particulares de Guarulhos que desejam implantar a coleta seletiva em seus estabelecimentos de ensino rumo à sustentabilidade têm até o dia 16 de janeiro para realizar inscrições gratuitas no curso Escola Lixo Zero 2023 pelo link guarulhos.sp.gov.br/lixozero.

O conteúdo disponibilizado pela Prefeitura objetiva orientar os participantes sobre a prática do consumo responsável, aliada à correta separação e destinação dos diferentes tipos de resíduos sólidos produzidos em ambiente escolar. O curso é composto por três módulos (presencial, online e eventos) com carga que pode chegar a 48 horas, de acordo com as atividades desenvolvidas pelo participante.

O Escola Lixo Zero é uma iniciativa da Secretaria de Serviços Públicos, por meio do Departamento de Limpeza Urbana.

Serviço – curso Escola Lixo Zero 2023

Turmas (40 vagas em cada)

Turma 1: dias 17, 18 e 19 de janeiro de 2023 – manhã (das 8h às 12h)

Turma 2: dias 17, 18 e 19 de janeiro de 2023 – tarde (das 13h às 17h)

Turma 3: dias 24, 25 e 26 de janeiro de 2023 – manhã (das 8h às 12h)

Turma 4: dias 24, 25 e 26 de janeiro de 2023 – tarde (das 13h às 17h)