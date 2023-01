Prefeitura e Sabesp alertam para o aumento dos casos de entupimento de esgoto com as chuvas de verão

As semanas do verão, que se encerra em 21 de março, costumam registrar um grande volume de água em Guarulhos, o que ocasiona um aumento nos casos de entupimento da rede de esgoto em toda a cidade. Um dos principais problemas é o mau uso do sistema, que obstrui a rede da Sabesp e causa danos à população.

De acordo com a companhia estadual, durante as manutenções de equipamentos e tubulações é comum que suas equipes encontrarem objetos pessoais e outros materiais jogados de forma incorreta em vasos sanitários e ralos. O descarte inadequado aumenta o risco de vazamentos, o mau cheiro e a exposição a vetores e pragas urbanas, o que prejudica a saúde dos moradores.

Como evitar entupimentos

Atitudes simples podem contribuir para o bom funcionamento do sistema de esgoto da cidade e conferir maior proteção ao meio ambiente. Evite, por exemplo, jogar lixo, bitucas de cigarro, preservativos, fraldas descartáveis, panos, papel higiênico, sacolas plásticas e outros objetos nos vasos sanitários e ralos. Sempre descarte esse tipo de lixo nos locais adequados.

Além disso, jogue sempre no lixo os restos de comida da pia. Deixe pratos e louças o mais livre de resíduos possível antes lavá-las e nunca jogue óleo de cozinha no ralo da pia; recolha-o em um recipiente descartável e entregue em locais de reciclagem. Também coloque grelhas nos ralos e sifões na pia e no tanque para evitar a passagem de resíduos.

O morador deve se certificar ainda com um profissional que a água da chuva esteja direcionada às galerias pluviais, sem se misturar à rede coletora de esgoto, porque com o grande volume de água a rede de esgoto não vai suportar a vazão e pode ocasionar o retorno para dentro das casas e ruas.

Solicite ajuda

Em casos de entupimentos de esgoto os munícipes devem entrar em contato diretamente com a Sabesp pelo telefone 0800-055-0195 ou solicitar atendimento pela agência virtual (www.sabesp.com.br).