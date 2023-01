Prefeitura oferece apoio escolar a alunos da rede municipal durante as férias

Entre os dias 9 a 27 de janeiro a Secretaria de Educação de Guarulhos realiza mais uma edição do projeto Direito de Aprender, ação voltada a estudantes da rede municipal de ensino do 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental. A iniciativa tem como objetivo garantir tempo maior de aprendizagem e apoiar os alunos em possíveis dificuldades decorrentes do tempo em que as crianças estiveram afastadas do espaço escolar, no período de pandemia.

Neste ano participarão cerca de 8.500 alunos inscritos no projeto em 96 escolas. O projeto Direito de Aprender acontecerá de segunda a sexta-feira, com quatro horas diárias, e os participantes receberão alimentação escolar e o apoio de estagiários.

“As atividades de apoio escolar vão favorecer o desenvolvimento das crianças matriculadas nas Escolas da Prefeitura de Guarulhos. Os estudantes que apresentaram mais dificuldades no processo de ensino terão a oportunidade de aprofundar os saberes e as aprendizagens”, destaca o secretário de Educação, Alex Viterale.

Para favorecer os avanços nas aprendizagens pelos participantes durante esse período os alunos são organizados em dois grupos, com no mínimo 15 e no máximo 25 educandos. Tal estratégia tem como referência as sondagens de aquisição de base alfabética e as avaliações de leitura, produção de texto e educação matemática realizadas pelos próprios professores.

Direito à educação

Desde 2022 o projeto Direito de Aprender oferece atendimento aos alunos nesse período de apoio escolar nas férias por meio da atuação de professores eventuais e estagiários. O projeto tem como base o artigo 3° da Lei de Diretrizes e Base (LDB n° 9.394/96), que define os princípios que os sistemas de ensino devem seguir, especialmente o inciso XIII, que garante o direito à educação e a aprendizagem ao longo da vida para todos os educandos.