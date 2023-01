GCM Ambiental resgata animal selvagem ferido e em risco de extinção no Bambi

Pela primeira vez em seus 13 anos o patrulhamento ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos resgatou um cachorro-do-mato, espécie selvagem ameaçada de extinção de acordo com o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente). O macho de aproximadamente dois anos foi encontrado nesta terça-feira (3) sangrando devido a um ferimento na cauda, que aparentava ter sido mordida por outro animal, e acuado embaixo de uma escada no quintal de uma residência do Parque Residencial Bambi.

A moradora solicitou a ajuda dos agentes, que o capturaram com um puçá (espécie de rede). “Ele estava manso e assustado. Tremia e aparentava sentir muita dor. O ferimento era grande, estava em carne viva. Com muito tato e cuidado nós conseguimos colocá-lo na caixa de transporte sem machucar”, relatou o guarda Maurício Marques.

Preocupada com o bicho e a preservação de sua espécie, a equipe o alimentou com frutas e água e o levou rapidamente para os cuidados de veterinários especializados do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetras), em Barueri, onde foi acolhido e deverá restabelecer sua saúde para retornar à natureza.

Assim como outras espécies, o cachorro-do-mato precisa de grandes áreas de floresta contínua para viver. Portanto, o desmatamento, as queimadas e a poluição representam um risco à integridade física dos bichinhos. “Próximo ao local onde esse resgate ocorreu há construções urbanas que reduziram o território natural. Quando isso ocorre os animais que vivem na mata são obrigados a buscar refúgio e, infelizmente, muitos se perdem na cidade”, explicou Marques.

GCM Ambiental

A Central de Atendimento da GCM pode ser acionada todos os dias, 24 horas, para denúncias de crimes ambientais e solicitação de resgates de animais silvestres e selvagens em risco.