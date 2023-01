Concurso da Prefeitura para diversos cargos recebe inscrições até o dia 30

A Prefeitura de Guarulhos abriu concurso público com 35 vagas para 12 funções, que vão do ensino fundamental incompleto ao ensino superior, e cujos salários variam de R$ 1.876,02 a R$ 6.286,79. As inscrições vão até o próximo dia 30 e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.bre). Os editais completos foram publicados no Diário Oficial do Município e podem ser consultados no link https://diariooficial.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/1061687347.pdf.

O certame oferece os seguintes cargos: arquiteto (5 vagas), biólogo (2 vagas), contador (5 vagas), economista (2 vagas), engenheiro ambiental (2 vagas), engenheiro civil (5 vagas), jornalista (1 vaga), operador de iluminação (2 vagas), repórter fotográfico (1 vaga), técnico em som (2 vagas), técnico em tecnologia da informação (5 vagas) e serralheiro (3 vagas).

O valor da taxa de inscrição é de R$ 57 para a exigência de ensino fundamental completo, R$ 72 para ensino médio e R$ 128 para curso superior.