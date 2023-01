Parque Shopping Maia recebe arena de dança gratuita durante as férias

O clima de férias já invadiu o Parque Shopping Maia! Esse ano, para garantir a diversão de toda a família, o empreendimento vai receber o DANCE MAIA, uma grande arena de Just Dance que vai garantir muita música e dança para todos!

A ação é gratuita acontece a partir dessa sexta, dia 13, e vai até dia 13 de fevereiro! Crianças e adultos poderão aproveitar a arena de dança de segunda a sábado, das 15h às 21h, e aos domingos das 14h às 20h.

Para participar, basta chamar os amigos e formar uma turma de até 4 pessoas para dançarem juntos! Também é permitido dançar sozinho, mas não deixe de chamar a família toda para comemorar e torcer!

Para os mais competitivos, todos os sábados de janeiro acontecerão as competições por pontuação patrocinadas pelo lojista Helinho da Underdog! Das 16h às 18h, os clientes poderão formar os grupos, se cadastrarem no local e competirem com os demais participantes. A competição também é gratuita!

Serão permitidos 8 grupos de até 4 pessoas por sábado, sendo que a cada sábado de janeiro dois grupos serão classificados para a semifinal, que será no dia 4 de fevereiro. Os quatro melhores grupos disputarão a final no dia 11 de fevereiro, sendo que o primeiro grupo vencedor ganhará um Nintendo Switch. O segundo grupo vencedor ganhará um XBOX e o terceiro lugar será contemplado com um vale-compra de mil reais. Os sábados 14, 21 e 28 de janeiro serão as eliminatórias para a semi e final e o sistema de avaliação será via pontuação do próprio Just Dance.

Venha dançar com gente!

