Prefeitura abre seis UBS no sábado pelo programa Saúde Agora

Neste sábado (14) as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Vila Fátima, Jardim Palmira, Cidade Martins, Allan Kardec, Santa Paula e Dona Luiza estarão abertas das 8h às 16h para atender a população para consultas, exames e vacinação pelo programa Saúde Agora, que prevê a abertura de uma ou mais unidades aos sábados em sistema de rodízio.

Consultas médicas e coletas de Papanicolau devem ser agendadas previamente, o que deve ser feito por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek) ou presencialmente. Já para testes rápidos para detecção da covid-19 em sintomáticos, do HIV, da sífilis e das hepatites B e C, bem como aferição de pressão arterial e glicemia, curativos, dispensação de medicamentos e vacinação não há necessidade de agendamento.

Além disso, com a ampliação da Pfizer Baby para crianças entre três e quatro anos de idade a partir desta sexta-feira (13), vale destacar que, das seis unidades abertas no sábado, as UBS Vila Fátima e Cidade Martins são polos desse imunizante e, portanto, devem ser procuradas por pais ou responsáveis que desejam levar crianças entre seis meses e quatro anos para se proteger contra a covid-19.

Serviço

UBS Vila Fátima: rua Esmeralda, 25, Jardim Santa Bárbara

UBS Jardim Palmira: rua Jaime dos Santos Augusto Filho, 59, Jardim Palmira

UBS Cidade Martins: rua Jaú, 190, Jardim Bela Vista

UBS Allan Kardec: rua Ipacaeta, 51, Jardim Presidente Dutra

UBS Santa Paula: rua Maria Roza de Campos, 156, Jardim Santa Paula

UBS Dona Luiza: rua José Miguel Ackel, 1.535, Jardim Giovana