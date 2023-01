Reforma da UBS Carmela garante atendimento de mais qualidade à população de Guarulhos

Desde segunda-feira (16) quem passa por atendimento na UBS Vila Carmela pode conferir o resultado da reforma pela qual a unidade passou nos últimos dois meses. Entre diversas melhorias, chama a atenção a ampla recepção, que oferece mais conforto aos usuários. O prefeito Guti e o secretário da Saúde, Ricardo Rui, foram até o local nesta quarta-feira (18) para visita técnica.

“Cada vez que podemos realizar melhorias em nossas unidades de saúde é uma alegria imensa. Conforto, limpeza e bom atendimento, além de profissionalismo, são sinais de respeito aos nossos munícipes e é exatamente isso que vejo aqui”, afirmou Guti durante a vistoria na unidade, que presta cerca de 350 atendimentos diariamente.

Além da recepção mais ampla, toda a UBS foi pintada e dois banheiros acessíveis foram implantados, sendo um no consultório de ginecologia. O fraldário, que antes era localizado no banheiro feminino, agora ganhou espaço único, para que pais também se sintam à vontade para trocar as crianças. A sala antiga de curativos e a de acolhimento passaram por adaptações, como a substituição da pia grande por um lavatório em uma delas.

Todas as janelas da cozinha e dos sanitários foram trocadas, bancos de alvenaria do corredor foram retirados e mobiliários para os consultórios foram comprados. Durante a reforma também houve a readequação dos pontos de rede elétrica e dos painéis de senha, além do reposicionamento das câmeras de segurança, melhorias possibilitadas por um investimento de R$ 24 mil do Programa de Recursos Descentralizados na Saúde e por parte da verba de emenda parlamentar estadual de 2019 do deputado estadual Cauê Macris no valor de R$ 67.830,54.

Além dos serviços prestados por empresa contratada, o Departamento de Infraestrutura da Secretaria da Saúde promoveu a manutenção das calhas, a troca de lâmpadas queimadas e a instalação de novas luminárias e de quatro tendas, sendo uma para o rol de entrada e outras três para ações externas.

O secretário da Saúde explicou que durante o período de obras, em que a unidade permaneceu fechada, os funcionários migraram para as unidades Inocoop, para os atendimentos pediátricos, e Nova Bonsucesso para continuar oferecendo todos os outros serviços para os usuários, como consultas, exames e vacinação. “Além de agradecer a colaboração de nossos servidores, que se desdobraram entre a UBS Vila Carmela e as de apoio, quero dizer que o objetivo da gestão é esse, melhorar continuamente o atendimento prestado à população”, disse Ricardo Rui.