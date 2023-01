SP: 500 objetos foram esquecidos por dia nos transportes metropolitanos em 2022

Quase 14 mil itens foram encaminhados todos os meses no ano passado às Centrais de Achados e Perdidos (CAPs) das empresas ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM). Mas só parte dos objetos conseguiu encontrar seu dono novamente – a maioria acabou esquecida.

Os clássicos das CAPs foram os documentos extraviados – como cartões, RGs e bilhetes de transporte -, as carteiras, roupas, chaves e até celulares. Não é difícil imaginar que itens pequenos possam escapar do bolso ou da bolsa. Difícil é entender como alguns objetos singulares acabam se separando de quem deveria estar de olho neles. Tem passageiro que já esqueceu pia de banheiro, muleta, bengala, brinquedo erótico, panela, carrinho de bebê e até mesmo prótese de perna.

Em 2022, 60.407 objetos foram perdidos nas estações da CPTM. Ao todo, 43.361 documentos e 17.046 objetos em geral foram esquecidos pelos passageiros. Mais de 17 mil artigos foram devolvidos aos seus donos no ano passado, o que equivale a 29% do total. Alguns dos passageiros tiveram a sorte de reaver seus itens após o serviço de busca ativa da equipe da CAP, que garantiu 54% do sucesso das devoluções.

As centrais das concessionárias gerenciadas pela EMTU receberam aproximadamente 3.840 objetos em 2022. No Metrô, foram 74.728 objetos perdidos, sendo que o Top 3 ficou por conta dos cartões (18.007), documentos pessoais (12.776) e muita gente também esqueceu o bilhete de transporte (10.225).

Nas linhas 5-Lilás de metrô, 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos operadas pela ViaMobilidade, mais de 29 mil itens esquecidos pelos passageiros foram encaminhados à Central de Achados e Perdidos em 2022. Cartões e bilhetes de transporte (18.383), documentos pessoais (5.105) e carteiras (2.190) são os “campeões” do esquecimento. De todos eles, 2.165 itens foram devolvidos aos passageiros.

Procedimento

Os documentos ficam guardados por 60 dias nas centrais do Metrô e da CPTM e por 90 dias na ViaMobilidade (Linha 5-Lilás), na central do Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira (Campinas), na central do Corredor Metropolitano ABD (São Mateus-Jabaquara) e na central dos ônibus e VLT da Baixada Santista. Depois desse prazo, são entregues ao órgão emissor. Outros objetos são armazenados durante o mesmo tempo e antes de serem doados a instituições ou para o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSSP).

Para as linhas metropolitanas que não operam no Corredor ABD, os passageiros devem entrar em contato diretamente com a empresa operadora.

Fique atento!

Para evitar a perda de objetos e documentos, os passageiros devem ficar atentos aos itens que estão sendo transportados e checar se estão com todos os seus pertences antes do desembarque. É importante também que os itens tenham sempre algum tipo de identificação, o que facilita a localização do proprietário e a devolução.

Serviço:

Centrais de Achados e Perdidos

CPTM – Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade

Local: Estação Palmeiras-Barra Funda

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados

Contato: 0800 055-0121 ou pelo e-mail [email protected]

Metrô – Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 4-Amarela e 15-Prata

Local: Estação Sé

Horário: segunda a sexta-feira, das 7 às 20 horas, exceto feriados

Contato: 0800-770 7722, ou pelo site do Metrô (clique aqui).



ViaMobilidade – Linha 5-Lilás

Local: Estação Adolfo Pinheiro

Horário: segunda a sexta-feira das 7h às 19h (exceto feriados)

Contato: 0800 770 7106

ViaMobilidade – Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda

Local: Estação Osasco

Horário: segunda a sexta-feira das 7h às 19h (exceto feriados)

Contato: 0800 770 7106

EMTU

Central Achados e Perdidos Região Metropolitana de Campinas

Local: Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira

Endereço: R. Dr. Ricardo, 233 – Centro, Campinas

Horário de atendimento: das 8h às 12h, e das 13h às 17h, de segunda a sábado

Telefone: (19) 3231-8590

Central de Achados e Perdidos do Corredor ABD (EMTU/Next Mobilidade)

Local: Terminal Metropolitano Ferrazópolis

Endereço: Rua Pedro Henry, n.º 250 – Vila Olga, São Bernardo do Campo/SP

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Telefone: (11) 4335-3232



Concessionária Internorte (Guarulhos e região)

Endereço: Rua Deputado Ulisses Guimarães 330 – Bairro Santo Agostinho / Guarulhos-SP

Horário de funcionamento: segunda a sexta das 9h às 18h

Telefone: (11) 3377-3373

Central de Achados e Perdidos Baixada Santista

Endereço: Rua Francisco Emílio de Sá Júnior n° 335 Jóquei Clube- São Vicente

Horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h

Vale do Paraíba/Litoral Norte

A Gerência Regional do Vale do Paraíba pode encaminhar o passageiro às operadoras que atendem a região pelo telefone (12) 3933-5628.