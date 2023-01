Prefeitura agenda mais de 17 mil consultas e exames no fim de semana pelo Zera Fila

No último fim de semana (dias 28 e 29) a Prefeitura de Guarulhos agendou 17.071 consultas e exames pelo mutirão Zera Fila, da Secretaria da Saúde. Ao todo 40 Unidades Básicas de Saúde (UBS) foram abertas em cada data pelo programa a fim de atender às demandas da população.

Além dos agendamentos, 2.138 munícipes tiveram seus cadastros atualizados pelos funcionários da Saúde, que realizaram ainda 23.755 ligações telefônicas, sendo 12.644 delas atendidas pelos usuários para o agendamento de procedimentos. Fora das UBS, os agentes comunitários de saúde visitaram 3.088 casas para a entrega de autorizações de consultas e de cirurgias já agendadas.

Zera Fila

O Zera Fila consiste em uma força-tarefa com a repactuação do plano de trabalho do Hospital Municipal de Urgências (HMU) e do Hospital Municipal Pimentas/Bonsucesso (HMPB), geridos pela Organização Social Santa Casa de São Bernardo do Campo.

Informações sobre o programa podem ser obtidas no site www.zerafilaguarulhos.com, por meio de ligação gratuita para o número 0800-090-0500 ou em qualquer UBS, cujos endereços estão disponíveis em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.