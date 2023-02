Defesa Civil promove 351 ações de redução de risco às chuvas de verão

A Defesa Civil de Guarulhos realizou 351 atendimentos desde o início da temporada de chuvas fortes, em dezembro, voltados à redução de riscos de enchentes e outros desastres naturais. Sem vítimas, ocorrências graves ou desabrigados, os dois meses foram marcados por chuvas rápidas que registraram um acúmulo de 224 mm (na pluviometria, cada mm equivale a 1 litro de água em 1 m²).

O registro é menor do que o acúmulo de dezembro de 2021 e janeiro de 2022, de 301 mm. Mesmo com a baixa, os agentes reforçam que a população deve adotar cuidados e se manter alerta à previsão meteorológica e aos sinais de perigo durante todo o verão, principalmente em áreas de risco que possuem rios e declividades propícias a desastres naturais.

Até o fim da temporada de chuvas, em março, os agentes se mantêm em estado de atenção. Por essa razão, mais de 200 ações promovidas no período são vistorias e prestação de orientações à população. Uma delas é o cadastro no serviço de SMS da Defesa Civil estadual, que possibilita receber alertas gratuitamente sobre os riscos de chuvas fortes. Para aderir ao sistema basta enviar o CEP em que reside via SMS para o número 40199.

Antes do período chuvoso a Prefeitura promoveu uma série de ações de zeladoria e limpeza em locais prioritários a fim de minimizar alagamentos. Dentre eles, os bairros atingidos pelas cheias do rio Tietê, que acumularam 1.242 mm de chuvas nos últimos dois meses, e o entorno do rio Baquirivu-Guaçu, que acumulou 261 mm.

Este último recebe obras de macrodrenagem e de controle de enchentes. O programa Viva Baquirivu já avançou com a canalização de córregos e o cadastramento de mais de mil famílias para o plano de reassentamento voluntário, locação social e realojamento para um condomínio residencial.

Acione os agentes

Em caso de emergências durante as chuvas o cidadão deve procurar por um local alto e seguro e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199, que funciona 24 horas, todos os dias.