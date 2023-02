Poupatempo registra 10,5 mil itens esquecidos nos postos durante todo ano de 2022

O Poupatempo conta com um setor de Achados e Perdidos em todas as 216 unidades físicas do programa, o que facilita a busca dos cidadãos por itens esquecidos nos postos. Em 2022, foram registrados 10,5 mil objetos deixados nas unidades de todo o Estado. Destes, apenas 1,3 mil foram devolvidos aos seus donos.

Documentos pessoais são os itens mais deixados no Poupatempo, com um total de 7 mil no último ano. Isso normalmente acontece porque, quando a pessoa solicita um novo documento, acaba esquecendo o antigo nas dependências da unidade. Ocupam o primeiro e segundo lugar do ranking a Carteira de Identidade (RG), com 3,4 mil, e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com 2 mil.

Também é muito recorrente a perda de CPF, cartões de banco, do INSS/SUS, Certidão de Nascimento, Título de Eleitor, Licenciamento e CRV que, juntos, somam cerca de 2 mil deixados para trás em 2022.

Aqueles mais distraídos ainda deixam objetos um tanto quanto inusitados, como álbum de fotos, aliança, aparelho ortodôntico, babador, capacete, carimbo, controle, dentadura, escova de dente, fralda, lente de contato, porta-retratos, entre outros.

Para facilitar a busca do cidadão por algum documento perdido, o Poupatempo disponibiliza a consulta pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br, na opção “Documento e Registros Pessoais”, depois “Achados e Perdidos”. Após entrar com o cadastro, é necessário preencher as informações sobre o que foi esquecido na unidade e, caso já esteja constando como disponível, basta ir ao posto Poupatempo retirar. Lembrando que o serviço é exclusivo para a busca de documentos. No caso de objetos, é necessário entrar em contato pelo Fale Conosco.

Os itens encontrados nas dependências do Poupatempo ficam mantidos por um período de 60 dias. Após esse tempo, os documentos são direcionados ao órgão emissor e os objetos doados ao Fundo Social de São Paulo (Fussp).