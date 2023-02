Mais de 400 pessoas em situação de rua participam de ação social promovida pela Prefeitura

A praça Getúlio Vargas, no centro de Guarulhos, recebeu na última sexta-feira (27) cerca de 440 pessoas em situação de rua em uma ação de cidadania. Elas tiveram acesso gratuitamente a banho, corte de cabelo, segunda via de documentação e outros serviços. O evento foi organizado pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social (SDAS) em parceria com o Centro de Integração e Cidadania (CIC) Marcos Freire com o objetivo de proporcionar cidadania para esse público, além de cuidados higiênicos que estimulam a autoestima.

Outras atividades, como doações de roupas (varal solidário) e de kits de higiene, inclusão e atualização do CadÚnico, orientações jurídicas, cadastramento para a busca de oportunidades de emprego e diversos atendimentos e orientações relacionadas à saúde também fizeram parte da iniciativa.

“A ação foi muito bem sucedida e conseguimos alcançar um grande público não só de pessoas em situação de rua, mas também daqueles em extrema vulnerabilidade social”, explicou o titular da SDAS, Fábio Cavalcante. Ele revelou que novas edições do evento serão programadas para os próximos meses, mas que a população vulnerável não precisa aguardar as ações para buscar auxílio. “Até lá elas podem buscar atendimento, diariamente, nos serviços vinculados à pasta, que oferecem, além de acolhimento, banho, refeições e atendimento psicossocial”, completou.

Instituições parceiras

Os organizadores contaram com a parceria de diversas instituições públicas e privadas para a realização do evento: Central do CadÚnico, Restaurante Popular Zilda Arns, Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda (Ciet), Consultório na Rua, Cruz Vermelha, Secretaria de Direitos Humanos, Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos, Secretaria de Cultura, Instituto Criança Cidadã, Universidade de Guarulhos (UNG), Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude (Asbrad), Ordem dos Advogados do Brasil – subseção Guarulhos, Sabesp, Banho do Amor, Instituto Karen Hair, Instituto Ana Hickmann, Instituto Fios de Ouro, Guarda Civil Municipal e Circo Escola.